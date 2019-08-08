В Стародорожском районе неизвестные похитили с памятника пулемёт «Максим»

Источник материала: Слуцк Город





Ночью неизвестный похитил пулемёт «Максим» с памятника героям Великой Отечественной войны неподалёку от Старых Дорог. Эту информацию сайту SlutskGorod подтвердила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

7 августа дежурную службу Стародорожского РОВД поступило сообщение, что в урочище Гостинский брод, вблизи д. Гостино, с памятника воинам 121-й стрелковой дивизии похищена часть экспозиции - макет пулемёта «Максим».

Выбывшими на место сотрудниками милиции установлено, что неизвестный совершил кражу с 5 по 7 августа, срезав ножовкой металлические кольца удерживающие экспонат пулемёта «Максим» и похитил его. Пулемёт к стрельбе не пригоден.

Злоумышленника разыскивают. Если вы располагаете какой-либо информацией о произошедшем, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(017) 92 558 51, 8(029) 354 31 53.





Фотографии Государственного комитета судебных экспертиз







