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В Стародорожском районе неизвестные похитили с памятника пулемёт «Максим»
09.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Ночью неизвестный похитил пулемёт «Максим» с памятника героям Великой Отечественной войны неподалёку от Старых Дорог. Эту информацию сайту SlutskGorod подтвердила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
7 августа дежурную службу Стародорожского РОВД поступило сообщение, что в урочище Гостинский брод, вблизи д. Гостино, с памятника воинам 121-й стрелковой дивизии похищена часть экспозиции - макет пулемёта «Максим».
Злоумышленника разыскивают. Если вы располагаете какой-либо информацией о произошедшем, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(017) 92 558 51, 8(029) 354 31 53.
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Ночью неизвестный похитил пулемёт «Максим» с памятника героям Великой Отечественной войны неподалёку от Старых Дорог. Эту информацию сайту SlutskGorod подтвердила...
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