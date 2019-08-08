|
Почему отменили автобус до “Яблоньки” и откроется ли бассейн в Овсянке? Эти и другие интересные новости в газете “Горецкий вестник” от 10 августа
09.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Почему отменили автобус до “Яблоньки”?
До садоводческого товарищества «Яблонька» автобус больше не ходит — отменили. Почему так произошло и что теперь делать горецким дачникам?
Капремонт в Душках
Кто меняет сети водопровода и канализации на капитальном ремонте жилого дома в деревне Душки? И почему люди, сделав дорогостоящий ремонт, буквально отказываются пускать в квартиру сантехников?
Готовы ли школы к учебному году?
На ремонтно-строительные работы учреждений образования из районного бюджета направили 256000 рублей. Кто больше всех помог в финансировании и насколько школы готовы принять учеников? Какое оборудование закупили для пищеблоков? Откроется ли бассейн в Овсянке? Читайте в интервью с начальником отдела по образованию Владимиром Лебедевым.
Город мечты Валентины Полугодкиной
Не найти в Горках объектов, построенных начиная с 70-х, к которым не приложили бы руки маляры под руководством этой женщины. Рассказываем об одной из легенд горецкой строительной отрасли — Валентине Полугодкиной.
Обо всем этом читайте в свежем номере “Горецкого вестника” от 10 августа.
Газету можно купить в любом киоске «Белсоюзпечати» или
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему отменили автобус до “Яблоньки” и откроется ли бассейн в Овсянке? Эти и другие интересные новости в газете “Горецкий вестник” от 10 августа
Почему отменили автобус до “Яблоньки”? До садоводческого товарищества «Яблонька» автобус больше не ходит — отменили. Почему так произошло и что теперь делать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)