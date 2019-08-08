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Почему отменили автобус до “Яблоньки” и откроется ли бассейн в Овсянке? Эти и другие интересные новости в газете “Горецкий вестник” от 10 августа

09.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Почему отменили автобус до “Яблоньки”?

 

До садоводческого товарищества «Яблонька» автобус больше не ходит — отменили. Почему так произошло и что теперь делать горецким дачникам?

 

Почему отменили автобус до “Яблоньки” и откроется ли бассейн в Овсянке? Эти и другие интересные новости в газете “Горецкий вестник” от 10 августа
Фото Дмитрия Махомета

 

Капремонт в Душках

 

Кто меняет сети водопровода и канализации на капитальном ремонте жилого дома в деревне Душки? И почему люди, сделав дорогостоящий ремонт, буквально отказываются пускать в квартиру сантехников?

 

Почему отменили автобус до “Яблоньки” и откроется ли бассейн в Овсянке? Эти и другие интересные новости в газете “Горецкий вестник” от 10 августа
Фото Михаила Левцова

 

Готовы ли школы к учебному году?

 

На ремонтно-строительные работы учреждений образования из районного бюджета направили 256000 рублей. Кто больше всех помог в финансировании и насколько школы готовы принять учеников? Какое оборудование закупили для пищеблоков? Откроется ли бассейн в Овсянке? Читайте в интервью с начальником отдела по образованию Владимиром Лебедевым.

 

Почему отменили автобус до “Яблоньки” и откроется ли бассейн в Овсянке? Эти и другие интересные новости в газете “Горецкий вестник” от 10 августа

Город мечты Валентины Полугодкиной

 

Не найти в Горках объектов, построенных начиная с 70-х, к которым не приложили бы руки маляры под руководством этой женщины. Рассказываем об одной из легенд горецкой строительной отрасли — Валентине Полугодкиной.

 

Почему отменили автобус до “Яблоньки” и откроется ли бассейн в Овсянке? Эти и другие интересные новости в газете “Горецкий вестник” от 10 августа
Фото Михаила Левцова

 

Обо всем этом читайте в свежем номере “Горецкого вестника” от 10 августа.

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  Почему отменили автобус до “Яблоньки”?   До садоводческого товарищества «Яблонька» автобус больше не ходит — отменили. Почему так произошло и что теперь делать...
 
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