С праздником, созидатели!

Источник материала: Вороновская газета

Уважаемые ветераны и труженики строительной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем строителя!

Ваш труд — основа благополучия и стабильности. Вашими руками строятся доступное и комфортное жилье, объекты сельского хозяйства и социально-бытового назначения. Для осуществления задуманного от строителей требуются не только высокий профессионализм и добросовестный труд, но и искренний энтузиазм созидателей, любовь к своему делу. От вашего творческого подхода и четкого выполнения всех расчетов и планов зависит внешний вид зданий, их прочность. Поэтому в любые времена ваша профессия будет почетна и востребована.

Благодарим за труд, верность выбранному делу. Желаем новых свершений, крепкого здоровья, благополучия и достатка. Больших успехов в вашей непростой и такой нужной людям работе!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.





Главный инженер Лидской ПМК-169 Дмитрий Почобут — выпускник Больтишской БШ. Еще школьником он решил, что станет строителем. Не разочаровался в выборе и десять лет спустя. Строит, набирается опыта и растет профессионально.

В год выпуска Дмитрия в родной школе как раз шла реконструкция. Торжественные мероприятия прошли в немного стесненных условиях, зато школа заметно похорошела к 1 сентября. А через девять лет Дмитрий сам занимался ее преображением в составе строительной бригады, возводившей пристройку к Больтишской БШ. К тому времени он уже закончил Лидский колледж и работал прорабом в Лидской ПМК-169. Дмитрию довелось сдавать в эксплуатацию многие объекты в разных районах. Немало их было и на малой родине. Появились два новых жилых дома — многоквартирный в Вороново и четырехквартирный Больтиниках, новая котельная в райцентре, реконструировались три фермы.

Каждая строительная площадка позволяла молодому специалисту нарабатывать опыт. Начинал Дмитрий мастером, затем больше шести лет трудился прорабом. Его задачей было спланировать каждый этап выполняемых работ согласно проекту заказчика, контролировать его выполнение, постоянно следить за наличием и своевременными поставками строительных материалов. Полгода назад Дмитрий Почобут назначен главным инженером Лидской ПМК-169. Теперь он координирует строительные работы не на одном, как раньше, а на нескольких объектах, занимается планированием текущей работы и на ближайшую перспективу. Во многом от его компетенции и грамотности зависит качество работ на возводимых объектах.

Параллельно Дмитрий повышает профессиональный уровень. В прошлом году закончил Брестский государственный технический университет. Дипломированный инженер-строитель на этом не остановился и решил углубить знания в экономике, поступив в БГЭУ.

Организованность и энергичность помогают молодому, но уже опытному специалисту совмещать динамичные будни строителя, сессии и семейную жизнь.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.