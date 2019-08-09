Контрасты в границах одного города

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Все мы безусловно хотим, чтобы родной город был красивым, современным и ухоженным. Хотим с гордостью гулять по его улицам, хотим, чтобы везде благоухали цветы, чтобы в местах, где вдруг захочется присесть, были установлены скамейки, и т. д. XXI век диктует свои правила, и сегодня мы видим множество положительных примеров благоустройства в других городах и странах, которые можно успешно перенять и применить у себя. Вот только хотим мы этого достигнуть почему-то зачастую за счёт чужого труда и денежных средств. А когда речь заходит о том, чтобы благоустроить родной город своими собственными усилиями, находятся отговорки «а почему именно я?», «в принципе, хорошо так, как есть»…

Радует, что большинство горожан принимают активное участие в том, чтобы Городок день ото дня становился более уютным. Они облагораживают территории своих частных домовладений, разбивают цветники, регулярно обкашивают газоны. Владельцы квартир в многоэтажных домах украшают не только свои балконы россыпью различных цветов, но и выносят горшки с декоративными растениями на лестничные площадки. О том, как жители города оценивают благоустройство своей малой родины, готовы ли они принимать активное участие в работах по озеленению, уборке территорий, мы расскажем в ближайших номерах «районки». А сегодня в поле нашего зрения оказались территории, за которыми ухаживают в одном случае и не всегда делают это в другом не отдельные граждане, а предприятия.





На днях в редакцию обратились обеспокоенные жительницы районного центра пенсионного возраста. Бабушки, как оказалось, они обе являются «обладательницами» двух розовощёких двухлетних внучек, наперебой приглашали посетить детский сквер за Домом культуры, где складируют мусор из магазина «Копееечка». Со слов женщин, они каждый день гуляют в сквере с внучками и наблюдают, как собаки растаскивают сложенные в кучу пакеты, рвут их в надежде поживиться отходами, в результате через некоторое время место, которое довольно популярно у городокчан с детьми, оказывается усыпано различным мусором. Чтобы выяснить, имеет ли место ситуация на самом деле, мы отправились к торговой точке. Оказалось, что слова пенсионерок с делом не расходятся. Правда, во время нашего визита собак возле горы мусорных пакетов не было. Директор магазина «Копеечка» ЗАО «Доброном» филиал «Кричев» Юлия Воробьёва признала, что проблема действительно существует, к слову, на эту ситуацию уже неоднократно обращали внимание представители районного центра гигиены и эпидемиологии. И вызвана она, со слов руководителя, нехваткой кадров. Также она пояснила, что отвозят отходы от «Копеечки» техникой, которая приходит из Витебска, а обратиться за услугами, к примеру, ГПКиТС она при всём желании не может. Юлия Воробьёва подчеркнула, что в течение недели проблема будет полностью решена. Справедливости ради нужно сказать, что уже на следующий день место, где складируются отходы из магазина, было огорожено металлическим забором. Теперь ветер и бездомные собаки не разносят мусор по окрестностям. Остаётся открытым только один вопрос: почему, если возвести ограждение оказалось возможно так быстро, этого нельзя было сделать раньше?







Однако есть в нашем городе предприятия, на территории которых соблюдают все необходимые требования, в том числе санитарно-гигиенические, и заботятся, чтобы здесь радовался глаз не только работников, но и клиентов, случайных прохожих. К числу таких положительных примеров относится территория Городокского района газоснабжения. Аккуратно подстриженный газон с яркими островками цветов, оригинальные малые архитектурные формы, в частности глобус и фонтан, различной формы туи, высаженные с определённом порядке. Создаётся впечатление, что здесь на славу поработал профессиональный ландшафтный дизайнер. Но начальник РГС Василий Автухов разуверяет меня в этом и говорит, что вся красота создана исключительно руками работников, которые также являются авторами идеи. В работе задействован практически весь коллектив филиала, свой посильный вклад в благоустройство вносит каждый. Наиболее активно это делают уборщицы Инна Матвеева и Людмила Ходюня, электрогазосварщики Олег Селицкий и Дмитрий Ващило, слесарь Никита Баранов, токарь Виктор Ющенко. Работники района газоснабжения развенчивают миф о том, что красиво — это обязательно дорого. Семена цветов они высевают в небольшом парнике на территории, поэтому не приходится покупать саженцы. Металлические конструкции мастера с золотыми руками делают из подручных материалов. Дальше дело за фантазией и желанием сделать место, куда ты приходишь на работу, красивым и уютным. А это, как известно, располагает к более продуктивной и эффективной работе.

Любовь ШЛЕЙКО.