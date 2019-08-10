Вместе, дружно, сообща

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Именно так вот уже 50 лет идут по жизни Николай Алексеевич и Галина Николаевна Леонтьевы из аг. Пальминка. Именно в этот день, 9 августа, полвека назад их семейная лодка отправилась в плавание по бурному морю жизни. Было на их пути разное, встречались водовороты, случались штормы и ненастья, а сегодня, умудрённые опытом, они причалили к бухте покоя и радости. Здесь можно, никуда не торопясь, просто наслаждаться жизнью и радоваться достижениям и успехам детей и внуков.





С пожеланием поздравить самых родных в мире людей на страницах любимой газеты в редакцию обратилась их дочь Наталья Белохвостова. Она рассказала, что отец, уроженец д. Евино, привёз с собой маму после службы в армии, которую он нёс в Вологодской области. Молодая семья начала вить своё гнёздышко в Пальминке. Мужчина работал шофёром в совхозе «Городокский», его супруга — фельдшером на ФАПе. В трудовой биографии Николая Алексеевича были различные должности — порторга, председателя колхоза «Заветы Ильича» в Рудне, начальника мехотряда в «Северном». Супруги вырастили дочерей Наталью и Елену, а они подарили счастливым бабушке и дедушке троих внуков и двух внучек. Наталья отмечает, что родители привили им понимание того, что семья — это самое важное, что может быть в жизни человека. В рассказе женщины чувствуется безграничная любовь к маме и папе, которые воспитали и вывели в люди. Она подчёркивает, что родителей уважают односельчане. «Я дочь своего отца», — гордо говорит она. А это дорогого стоит. Наверняка, каждый родитель мечтает о том, чтобы уже взрослые дети гордились и восхищались им, стремились брать с него пример.

Мы присоединяемся к поздравлениям многочисленной родни, которая наверняка соберётся сегодня за большим столом, чтобы отпраздновать 50-летний юбилей со дня свадьбы Николая Алексеевича и Галины Николаевны. Желаем юбилярам крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет жизни, а их семейной лодке — только попутного ветра.

Любовь ШЛЕЙКО.