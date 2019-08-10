ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вместе, дружно, сообща

11.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Именно так вот уже 50 лет идут по жизни Николай Алексеевич и Галина Николаевна Леонтьевы из аг. Пальминка. Именно в этот день, 9 августа, полвека назад их семейная лодка отправилась в плавание по бурному морю жизни. Было на их пути разное, встречались водовороты, случались штормы и ненастья, а сегодня, умудрённые опытом, они причалили к бухте покоя и радости. Здесь можно, никуда не торопясь, просто наслаждаться жизнью и радоваться достижениям и успехам детей и внуков.

Вместе, дружно, сообща

С пожеланием поздравить самых родных в мире людей на страницах любимой газеты в редакцию обратилась их дочь Наталья Белохвостова. Она рассказала, что отец, уроженец д. Евино, привёз с собой маму после службы в армии, которую он нёс в Вологодской области. Молодая семья начала вить своё гнёздышко в Пальминке. Мужчина работал шофёром в совхозе «Городокский», его супруга — фельдшером на ФАПе. В трудовой биографии Николая Алексеевича были различные должности — порторга, председателя колхоза «Заветы Ильича» в Рудне, начальника мехотряда в «Северном». Супруги вырастили дочерей Наталью и Елену, а они подарили счастливым бабушке и дедушке троих внуков и двух внучек. Наталья отмечает, что родители привили им понимание того, что семья — это самое важное, что может быть в жизни человека. В рассказе женщины чувствуется безграничная любовь к маме и папе, которые воспитали и вывели в люди. Она подчёркивает, что родителей уважают односельчане. «Я дочь своего отца», — гордо говорит она. А это дорогого стоит. Наверняка, каждый родитель мечтает о том, чтобы уже взрослые дети гордились и восхищались им, стремились брать с него пример.

  Мы присоединяемся к поздравлениям многочисленной родни, которая наверняка соберётся сегодня за большим столом, чтобы отпраздновать 50-летний юбилей со дня свадьбы Николая Алексеевича и Галины Николаевны. Желаем юбилярам крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет жизни, а их семейной лодке — только попутного ветра.

Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно так вот уже 50 лет идут по жизни Николай Алексеевич и Галина Николаевна Леонтьевы из аг. Пальминка. Именно в этот день, 9 августа, полвека назад их семейная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко в центре спецсвязи КГБ показали новое цифровое оборудование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика