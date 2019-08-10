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Хлеборобы Мстиславского района преодолели экватор уборочных работ

11.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

По оперативным данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома на 8 августа зерновые культуры были сжаты на 52% площади. Средняя урожайность составляет 25,2 центнера с гектара.

В лидерах уборочной страды — открытые акционерные общества «МушиноАгро» и «Октябрь», которые обмолотили хлеба на 79% площади. Вместе с уборкой зерновых на полях ведётся уборка пожнивных остатков, пахота, подготовка почвы к озимому севу.

— Сейчас оптимальные сроки для сева озимого рапса, сурепицы, — рассказывает начальник производственного отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Анна Ходорович. — К выполнению этой работы приступили ОАО «Мазоловское», «Сож-Агро», «Мстиславский РАПТС», «Натопа-Агро», «СГЦ «Вихра», «МушиноАгро».

В ОАО «Заболотье-агростандарт» зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 58% посевных площадей. Среди лидеров на жатве в этом сельхозпредприятии — Дмитрий Боровиков. Механизатор хорошо владеет основами агротехники, выполняет весь комплекс сельскохозяйственных работ — от подготовки почвы, сева, до уборки.

Хлеборобы Мстиславского района преодолели экватор уборочных работ

▪ Профессионализм и трудолюбие — составляющие хороших результатов комбайнера Дмитрия Боровикова. Фото Валентины Кравцовой.

По итогам районного соревнования среди старших комбайнеров сельхоз-организаций в прошлом году он занял первое место, намолотив 1273,6 условных тонны зерна. Не собирается сдавать позиции и в этом году. На счету опытного и трудолюбивого механизатора почти 900 тонн намолоченного хлеба.

Весной Дмитрий Николаевич на тракторе с дискаторами был занят на подготовке почвы под сев яровых зерновых, кукурузы. Потом с полной самоотдачей трудился на заготовке кормов.

Мужчина начинал осваивать комбайнерский труд помощником на Дон-1500. Потом года четыре работал старшим комбайнером в экипаже с помощником. Почувствовав уверенность, Дмитрий Боровиков на комбайне КЗС-10К третий сезон трудится на жатве один.

— Успех достигается только ежедневным упорным трудом, — признаётся комбайнер. — Земля не любит ленивых людей. Чтобы получить хороший урожай, нужно много сделать для этого: и почву подготовить качественно, и обработать посевы, и со всей ответственностью подходить к подготовке комбайна к жатве. Понятно, что потерь во время уборки не избежать, но надо стремиться, чтобы они были минимальными. Комбайн я получил новым и хорошо знаю все его особенности, бережно отношусь к вверенной технике.

Хлеборобы Мстиславского района преодолели экватор уборочных работ

▪ «Качественно доработать зерно — дело непростое», — считают опытные операторы зерносушильного комплекса Руслан Дедков и Игорь Наливайко. Фото Валентины Кравцовой.

Важно не только успеть своевременно убрать выращенный урожай. Его нужно сохранить. Промежуточное и немаловажное звено в хлебоуборочном конвейере — зерносушильные комплексы. Поэтому на операторах зерносушилок также лежит ответственность за урожай. В числе лучших среди них — труженики ОАО «Мазоловское». Звено в составе операторов Руслана Дедкова, Владимира Дорохова, Александра Кириленко и Игоря Наливайко доработало больше двух тысяч тонн зерна.

Зерносушильный комплекс может работать в круглосуточном режиме. Мелкие неполадки случаются, но конструкция позволяет выполнять ремонт неисправных частей без остановки производства. Комплекс работает на газовом топливе, что повышает эффективность и удешевляет эксплуатацию.

— Сам по себе высокий результат не складывается, — рассуждает Руслан Леонидович. — Но чтобы его достигать, нужно любить свою работу и добросовестно к ней относиться. Многое зависит от навыков оператора, влажности зерна. А ещё нужно благодарить механизаторов хозяйства за качественно убранный урожай, водителей — за оперативную и ритмичную доставку зерна на комплекс для его доработки, руководство и специалистов хозяйства — за организацию работы.

Валентина КРАВЦОВА.

 
 
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По оперативным данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома на 8 августа зерновые культуры были сжаты на 52% площади. Средняя урожайность...
 
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