“Автобус с дачниками едва не перевернулся”. Маршрут “Ж/д вокзал – Яблонька” отменили

Источник материала: Горецкий вестник

Недавно по направлению на садоводческое товарищество «Яблонька» пассажиры не дождались автобусов по привычному расписанию. Об этом редакции сообщила Ксения Рябычина. «Несколько дней назад автобус с дачниками едва не перевернулся. Событие это тревожное, требует разбирательства, но почему после этого сняли три рейса?» — задает вопрос читательница.

За ответом мы обратились в отдел экономики райисполкома. Как выяснилось, движение автобусов, которое осуществляет Горецкий филиал Автопарк № 17 ОАО «Могилевоблавтотранс» по маршруту «ЖДВокзал –Академия – с/т «Яблонька», действительно прекращено в связи с ДТП.





В результате ДТП на этом маршруте пассажирка автобуса получила перелом руки. Комиссией по было проведено специальное обследование дорожных условий на соответствие движению общественного транспорта. Были выявлены недостатки, препятствующие безопасной перевозке пассажиров. Они в виде акта направлены в организации, на обслуживании которых находится дорога (УКПП «Коммунальник» и филиал КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ № 127).





Горецкий РОВД направил в адрес райисполкома письмо о запрете перевозки пассажиров в регулярном сообщении по маршруту улица Железнодорожная – улица Папанина-подъезд к садоводческому товариществу «Яблонька».

На основании предписания отдела Госавтоинспекции ОВД райисполкома Автопарк № 17 обязан прекратить движение общественного транспорта по данному маршруту с 12 августа.

— Райисполкомом совместно с причастными организациями в кратчайшие сроки будут приняты меры по устранению выявленных нарушений. Только после этого движение общественного транспорта будет возобновлено. Данный вопрос находится на постоянном контроле райисполкома. О возобновлении движения автобусов по данному маршруту будет объявлено дополнительно, — сообщила редакции заместитель председателя райисполкома Ирина Сухубаевская.

Ольга Киммель