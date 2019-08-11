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“Автобус с дачниками едва не перевернулся”. Маршрут “Ж/д вокзал – Яблонька” отменили

12.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Недавно по направлению на садоводческое товарищество «Яблонька» пассажиры не дождались автобусов по привычному расписанию. Об этом редакции сообщила Ксения Рябычина. «Несколько дней назад автобус с дачниками едва не перевернулся. Событие это тревожное, требует разбирательства, но почему после этого сняли три рейса?» — задает вопрос читательница.

За ответом мы обратились в отдел экономики райисполкома. Как выяснилось, движение автобусов, которое осуществляет Горецкий филиал Автопарк № 17 ОАО «Могилевоблавтотранс» по маршруту «ЖДВокзал –Академия – с/т «Яблонька», действительно прекращено в связи с ДТП.

 

“Автобус с дачниками едва не перевернулся”. Маршрут “Ж/д вокзал – Яблонька” отменили
На встрече с членами садоводческого товарищества начальник ОГАИ Горецкого РОВД Игорь Ермаков пояснил, что по требованиям стандартов минимальная ширина дороги для движения транспорта малой вместимости должна быть не менее 7,5 мет­ра, также по пути следования автобуса необходимо установить несколько знаков приоритета, убрать деревья, которые ограничивают видимость при повороте. Как только эти требования будут соблюдены, автопарк возобновит движение автобуса по привычному маршруту. В центре обсуждения было и расписание движения автобусов. Оно, по мнению многих участников собрания, требует корректировки. Пока решается вопрос о возобновлении движения, с дачниками будет согласовываться новое, удобное для них расписание. Фото Дмитрия Махомета

 

В результате ДТП на этом маршруте пассажирка автобуса получила перелом руки. Комиссией по  было проведено специальное обследование дорожных условий на соответствие движению общественного транспорта. Были выявлены недостатки, препятствующие безопасной перевозке пассажиров. Они в виде акта направлены в организации, на обслуживании которых находится дорога (УКПП «Коммунальник» и филиал КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ № 127).

 

“Автобус с дачниками едва не перевернулся”. Маршрут “Ж/д вокзал – Яблонька” отменили
Встреча с членами “Яблоньки”. Фото Дмитрия Махомета

 

Горецкий РОВД направил в адрес райисполкома письмо о запрете перевозки пассажиров в регулярном сообщении по маршруту улица Железнодорожная – улица Папанина-подъезд к садоводческому товариществу «Яблонька».

 

На основании предписания отдела Госавтоинспекции ОВД райисполкома Автопарк № 17 обязан прекратить движение общественного транспорта по данному маршруту с 12 августа.

 

— Райисполкомом совместно с причастными организациями в кратчайшие сроки будут приняты меры по устранению выявленных нарушений. Только после этого движение общественного транспорта будет возобновлено. Данный вопрос находится на постоянном контроле райисполкома. О возобновлении движения автобусов по данному маршруту будет объявлено дополнительно, — сообщила редакции заместитель председателя райисполкома Ирина Сухубаевская.

 

Ольга Киммель


 
 
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  Недавно по направлению на садоводческое товарищество «Яблонька» пассажиры не дождались автобусов по привычному расписанию. Об этом редакции сообщила Ксения...
 
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