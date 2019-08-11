Источник материала: Новости Волковыска

Это масштабный и перспективный шаг по развитию туристического потенциала сразу двух регионов. Если раньше две безвизовые зоны Гродненского и Брестского регионов существовали независимо друг от друга, то теперь туристско-рекреационные территории двух областей концептуально объединяются в одну безвизовую территорию «Брест – Гродно».

К слову, с нашей стороны в безвизовую зону включаются еще пять районов: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский, сообщает Гродненская правда.

В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе («Бенякони» и «Берестовица»).

Расширяются и сами возможности для туристических компаний. Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории «Брест – Гродно».

В районных центрах, которые после вступления в силу указа присоединились к безвизовым территориям, уже вовсю обсуждают нововведение и уже планируют, чем будут удивлять зарубежных гостей. При разговоре оказалось, что все ждали этого шага давно и предусмотрительно готовились к «безвизу». Учитывая богатую историю, аутентичность культурных традиций, да и просто кулинарные изыски гостеприимных жителей – терра инкогнита привлечет новых иностранных гостей массой проектов.

Наталья Чумакова, начальник отдела спорта и туризма Волковысского райисполкома: