Это масштабный и перспективный шаг по развитию туристического потенциала сразу двух регионов. Если раньше две безвизовые зоны Гродненского и Брестского регионов существовали независимо друг от друга, то теперь туристско-рекреационные территории двух областей концептуально объединяются в одну безвизовую территорию «Брест – Гродно».
К слову, с нашей стороны в безвизовую зону включаются еще пять районов: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский,
В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе («Бенякони» и «Берестовица»).
Расширяются и сами возможности для туристических компаний. Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории «Брест – Гродно».
В районных центрах, которые после вступления в силу указа присоединились к безвизовым территориям, уже вовсю обсуждают нововведение и уже планируют, чем будут удивлять зарубежных гостей. При разговоре оказалось, что все ждали этого шага давно и предусмотрительно готовились к «безвизу». Учитывая богатую историю, аутентичность культурных традиций, да и просто кулинарные изыски гостеприимных жителей – терра инкогнита привлечет новых иностранных гостей массой проектов.
Наталья Чумакова, начальник отдела спорта и туризма Волковысского райисполкома:
Волковысский район богат своей многовековой историей, поэтому для туристов есть необычные объекты туристического показа. Продумываются уже маршруты, обсуждаются тематические мероприятия и проекты. Расширение безвизовой зоны и, в частности, тот факт, что Волковысский район тоже оказался включен в эту территорию - крайне перспективный момент для нашего региона. Здесь есть, чем удивить туристов: от аутентичных экспонатов в музеях до археологических памятников.
Например, Волковысский военно-исторический музей имени П.И. Багратиона. Это единственный музей в Беларуси, который настолько подробно рассказывает историю войны 1812 года. Также он отличается богатством своей экспозиции, большинство экспонатов которой, к слову, подлинные. Или знаменитая «Шведская гора» - одна из возвышенностей археологического комплекса Х-ХI веков. Старинные дворянские усадьбы: Чечетов-Бохвицев в деревне Подороск, усадьба Сегеней в деревне Краски и усадьба Грабовских в деревне Теолин. Вообще же, спектр туристических, рекреационных и развлекательных проектов в связи с расширением безвизовой зоны достаточно широк - от религиозного туризма до медицинского.
Например, уникальным археологическим памятником, единственным в Восточной Европе, являются шахты по добыче кремня и расположенные рядом стоянки и мастерские по его обработке эпохи неолита возле городского поселка Красносельский.
Мы рассчитываем, что включение Волковысского района в безвизовую зону станет не только интересным форматом для туристов, но и эффективной новой отраслью для района и в частности для бизнес-инициативы жителей.