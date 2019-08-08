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Каникулы без дыма и огня

12.08.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Каникулы без дыма и огня

Летний каникулярный период у детей продолжается, а вместе с ним и республиканская профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня», цель которой предупреждение травматизма и возникновения чрезвычайных ситуаций с детьми, а также обучение их правилам безопасности.

На этот раз взрослым и детишкам деревни Веретеи довелось познакомиться со службой в МЧС. Спасатели рассказали о своих буднях , показали оборудование пожарных машин, каждый мог посидеть в кабине боевой машины, научиться пользоваться огнетушителем, примерить боевую одежду спасателей-пожарных и почувствовать себя в роли настоящих огнеборцев.

В ходе мероприятия ребята узнали много интересного о работе пожарных и получили ответы на интересующие их вопросы.

Любознательные дети вместе с родителями не просто активно играли, но и демонстрировали свои знания в области основ безопасности жизнедеятельности, участвуя в конкурсах, представленных на площадке МЧС. Самые активные ребята и их родители получали книги и закладки, раскраски и наклейки.

В завершении встречи у большинства детей появилось желание связать свою жизнь с доблестной профессией «Спасатель».

Каникулы без дыма и огня

 

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