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В Беларуси впервые с 1999 года зафиксировали сибирскую язву
Источник материала: Партизан
На территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой, сообщает Минсельхозпрод.
Инцидент имел место 10 августа. Животное принадлежало жителю деревни Хотомель.
В последний раз сибирская язва у животных в Беларуси фиксировалась в 1999 году, пишет
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На территории Столинского района Брестской области установлен случай заболевания лошади сибирской язвой, сообщает Минсельхозпрод.
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