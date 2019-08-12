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«Просто попросила выписать успокоительные». Могут ли не дать права, если лечился у психотерапевта

13.08.2019 07:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Никогда бы не подумала, что визит к психотерапевту в поликлинике может вызвать вопросы при получении водительской справки», — жалуется минчанка Елена. Девушка обратилась за помощью к специалистам после развода с мужем, а когда через несколько лет пришла в водительскую поликлинику, узнала, что водить машину она может только после допуска из психдиспансера.


— Пару лет назад я развелась с мужем. Разрыв проходил мучительно и болезненно в моральном плане. Из-за стрессов я стала нервной, тревожной, раздражительной, кричала на детей без причины, появилась бессонница. Решила — обращусь к психотерапевту в своей поликлинике: пусть выпишет какие-нибудь успокоительные, — вспоминает Елена.

Врач выписал девушке таблетки, которые она принимала три месяца, при этом раз в месяц приходила на прием в поликлинику. Затем, когда все наладилось, Елена перестала принимать лекарство и вернулась к своей обычной жизни.

Об обращении к врачу психиатрического профиля она вспомнила, когда через несколько лет пришла на переосвидетельствование на водительскую комиссию.

— Мне сказали, что раз я проходила лечение, то мне нужно идти в психдиспансер — за заключением, что я могу управлять машиной. Как будто я на учете стояла, не успокоительные пила! — возмутилась Елена.

В психдиспансере женщина прошла ВКК: с ней побеседовали, провели тесты. В результате разрешение на допуск к вождению авто она получила, а затем водительская комиссия выдала ей справку сроком на пять лет. Однако Елена говорит, что из-за ВКК «почувствовала себя сумасшедшей и больше к психотерапевтам ни ногой!», к тому же на «мытарства по врачам» она потеряла много времени.

Оказывается, в водительскую комиссию поступают все сведения об официальных обращениях пациента к врачам-психиатрам и психотерапевтам государственных поликлиник.

Однако, как пояснили AUTO.TUT.BY в отделении по освидетельствованию водителей 24-й поликлиники спецмедосмотров в Минске, если у человека нет абсолютных психиатрических противопоказаний, обращение к психотерапевту не станет препятствием для управления авто. Правда, в этом случае его дополнительно отправляют в психиатрический диспансер — за справкой, где будет написано, что противопоказаний для управления транспортом у него нет.


— В перечне заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению транспортным средством, написано, что люди с психическими, в том числе поведенческими, расстройствами допускаются к управлению авто на основании заключения ВКК психиатрического диспансера, — уточняет заведующая отделением Ольга Калечиц.

Перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению транспортным средством

Раздел 5. Заболевания нервной системы, психические расстройства и расстройства поведения.

Пункт 5.2. Невротические, связанные со стрессом.

Допускаются к управлению МТС на основании заключения ВКК:

Пункт 5.3. Психические, в том числе поведенческие, расстройства вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания, токсикомания).

Допускаются к управлению МТС на основании заключения ВКК после прекращения диспансерного наблюдения, при сохранности психических функций и при наличии стойкой ремиссии:

  • при алкоголизме в течение не менее 1 года;
  • при наркомании и токсикомании в течение не менее 3 лет (переосвидетельствование в первый год после прекращения диспансерного наблюдения — 1 раз в год, второй год после прекращения диспансерного наблюдения — 1 раз в 3 года, в последующем — 1 раз в 5 лет).

Допускаются к управлению МТС лица, находящиеся под профилактическим наблюдением, на основании заключения ВКК (переосвидетельствование — 1 раз в год).

Допускаются к управлению МТС в случае прекращения профилактического наблюдения (выздоровления) на основании заключения врача-психиатра-нарколога.

Раньше, при прохождении водительской комиссии, люди приносили справки из наркологического и психиатрического диспансеров самостоятельно. Но сейчас процедуру упростили: когда водитель приходит на комиссию, он ставит подпись о согласии на получение о нем информации из психиатрического и наркологического диспансеров. В режиме онлайн из комиссии отправляется запрос в эти диспансеры.

— В ответ мы получаем информацию об этом водителе: например, сообщается, что в диспансере на человека есть какая-то документация, это значит, что он обращался туда. При этом мы не знаем диагноза человека, состоит ли он на учете, лечился ли он в стационаре или амбулаторно. Наша поликлиника направляет водителя в психиатрический диспансер и на основании заключения ВКК решает вопрос о допуске к управлению автотранспортом.


Заведующая отделением отмечает, что существуют пограничные состояния на фоне стресса, к которым относят депрессии, неврозы, даже некоторые личностные изменения характера, по которым на психиатрический учет пациента не поставят, но чтобы такому человеку разрешили управлять транспортом, его психическое здоровье должны оценить специалисты.

— Это только на первый взгляд кажется, ах, ну почему печальному человеку в депрессии нельзя управлять авто, чем опасна для водителя ночная бессонница? Но ведь его состояние может быть непредсказуемым и опасным не только для него самого, но и для всех участников дорожного движения. Таким образом, мы должны быть уверены, что на дороге нас не подстерегает опасность в лице психически нездорового человека.

 
Теги: Минск
 
 
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Если у человека нет абсолютных психиатрических противопоказаний, обращение к психотерапевту не станет препятствием для управления авто. Правда, подтвердить...
 
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