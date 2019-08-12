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Творчество и труд, как жизненное кредо

13.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Оператор птицефабрик и механизированных ферм ОАО «Птицефабрика Городок» Светлана Петровна Селицкая несколько раз подряд занимала первые места в районных соревнованиях. В прошлом году именно она стала лучшей в районе среди операторов птицефабрик, получивших наивысшую продуктивность от курицы-несушки, которая увеличилась на 116,3% к уровню прошлого года.

Творчество и труд, как жизненное кредо

Светлана Петровна — разносторонняя и интересная личность. У неё отлично получается сочетать работу и очень необычное для женщины хобби — резьбу по дереву. Женщина прекрасно реализовывает себя в этих сферах. Дом мастерицы словно из сказки, он наполнен настоящими произведениями искусства, сложными и оригинальными работами из дерева, изготовление которых требует немало времени, усидчивости и настоящего таланта.

  В этом году Светлана Селицкая заняла своё заслуженное место на районной Доске почёта.

  — Вот уже 30 лет работаю на птицефабрике, хотя раньше никогда не думала, что останусь в Городке. Хотела связать свою жизнь с резьбой по дереву, окончила художественное училище народных промыслов в Гомеле, а потом проходила практику в Жлобине, там же и работать осталась, вышла замуж. Но потом случилась авария на ЧАЭС, и мы с мужем вернулись на родину моих родителей, на Витебщину, — вспоминает собеседница. — Но и сегодня творчество не отпускает, черпаю вдохновение в природе: каждый день еду на работу и просто наслаждаюсь видом, деревьями, полями. Так и заряжаюсь на целый день.

  Светлана Петровна рассказывает: всему, что она сейчас умеет, её когда-то научила мама, которая тоже работала птицеводом. А десять лет назад на предприятие пришла работать Татьяна Стрельцова, с которой в последующем делилась опытом и знаниями наша героиня. Сегодня женщины слаженно работают на правах напарниц и уже трижды занимали первые места на районных соревнованиях. Светлана Петровна спешит заметить, что многочисленные победы на различных конкурсах — это не только её заслуга, но и всего дружного коллектива, где каждый добросовестно выполняет свою работу.

  — Я считаю, что самое главное — уметь работать с птицей, понимать её. Это не менее важно, чем правильное и сбалансированное кормление, — уверенно рассказывает женщина.

  Светлана Петровна объясняет, что в цеху находится около 37 тысяч кур несушек, а их продуктивность составляет около 36 тысяч яиц в сутки, которые собирают вручную. Как раз в это время, когда руки выполняют привычную работу, женщина может дать волю фантазии и направить её на поиски новых идей для своего хобби. Умелица считает, что любую работу, на любой должности важно выполнить так, чтобы потом не было стыдно.

  — А ещё всегда надо пробовать что-то новое, чтобы потом не пришлось ни о чём сожалеть. Надо реализовывать себя во всём, что только возможно, — дополняет женщина.

Юлия РУДЯКОВА.

 
Теги: Гомель
 
 
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Оператор птицефабрик и механизированных ферм ОАО «Птицефабрика Городок» Светлана Петровна Селицкая несколько раз подряд занимала первые места в районных...
 
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