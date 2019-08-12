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«Дрибинские торжки» пройдут 15-17 августа: полная программа фестиваля

13.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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15-17 августа в Дрибине пройдет региональный фестиваль «Дрибинские торжки». Девятый сезон праздника разделен на три дня, для каждого из которых организаторы подготовили собственную программу с учетом возраста гостей.

 

«Дрибинские торжки» пройдут 15-17 августа: полная программа фестиваля


 
 
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  15-17 августа в Дрибине пройдет региональный фестиваль «Дрибинские торжки». Девятый сезон праздника разделен на три дня, для каждого из которых организаторы...
 
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