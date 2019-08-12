Дубровно: напомним детям правила безопасности

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Стремительно летит время. Осталось совсем немного и отдохнувшая, подросшая за лето детвора вновь наполнит городские улицы, вернувшись из каникулярных отлучек. Но у правил безопасности нет каникул, и сейчас особенно важно всем взрослым сосредоточиться на том, чтобы помочь детям влиться в рабочую среду, вспомнить правила поведения и безопасности в плотном рабочем ритме. А правоохранители Дубровенщины решили сделать это напоминание интересным и нескучным.







В этом убедились отдыхающие детского оздоровительного лагеря «Луговцы». Сотрудники Дубровенского отдела внутренних дел и отделения по охране объектов в г. Дубровно Оршанского отдела Департамента охраны приехали туда, чтобы рассказать детям о работе стражей правопорядка и даже показать кое-что из рабочих будней.

Здесь не было скучных лекций — все наглядно и эмоционально. Отдыхающей детворе представилась прекрасная возможность получить консультацию у профессионалов.

























Многие проявили интерес к образцам современной техники, средствам защиты, автотранспорту, находящимся на вооружении сотрудников охраны. Все желающие смогли примерить бронежилеты, шлемы, рассмотреть служебное оружие, посидеть за рулем служебного автомобиля и сделать фото на память.







Центром внимания сразу стала служебная собака, особенно после показательного задержания условного преступника.

Несмотря на массу зрелищных моментов, правоохранители акцентировали внимание детворы на недопущении нарушения норм правопорядка.







Так, Евгений Малахевич, старший госавтоинспектор капитан милиции, еще раз напомнил о правилах поведения на дороге, необходимости использования светоотражающих элементов и безопасной езде на велосипеде.

Михаил Федосенко, инспектор ИДН, проанализировал ситуации, когда подростки совершали правонарушения, и рассказал об административной и уголовной ответственности за нарушение закона.







Равнодушных от визита сотрудников милиции в лагере не было. Подростки активно делились своими впечатлениями и, как выяснилось, многие посчитали работу в правоохранительных органах интересной.

Довольная детвора долго не отпускала правоохранителей, чтобы поближе знакомиться с работой сотрудников милиции и узнать как можно больше интересного и полезного.







— Эта встреча является частью республиканского комплексного мероприятия «Забота», которое объявлено на период летних каникул для обеспечения их без-опасной организации. Основной целью данного мероприятия является профилактика детской преступности, обеспечение безопасности детей и предупреждение совершения ими правонарушений. Кроме того, активное взаимодействие правоохранителей с детьми, доверительные отношения между ними дают положительный результат и способствуют формированию у подростков правосознания, ответственного отношения к собственной жизни и здоровью, — пояснил заместитель начальника Дубровенского РОВД подполковник Александр Мякиников.

Елена КОРСАКОВА.