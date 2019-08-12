ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дубровно: напомним детям правила безопасности

13.08.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровно: напомним детям правила безопасности

Стремительно летит время. Осталось совсем немного и отдохнувшая, подросшая за лето детвора вновь наполнит городские улицы, вернувшись из каникулярных отлучек. Но у правил безопасности нет каникул, и сейчас особенно важно всем взрослым сосредоточиться на том, чтобы помочь детям влиться в рабочую среду, вспомнить правила поведения и безопасности в плотном рабочем ритме. А правоохранители Дубровенщины решили сделать это напоминание интересным и нескучным.

Дубровно: напомним детям правила безопасности

В этом убедились отдыхающие детского оздоровительного лагеря «Луговцы». Сотрудники Дубровенского отдела внутренних дел и отделения по охране объектов в г. Дубровно Оршанского отдела Департамента охраны приехали туда, чтобы рассказать детям о работе стражей правопорядка и даже показать кое-что из рабочих будней.
Здесь не было скучных лекций — все наглядно и эмоционально. Отдыхающей детворе представилась прекрасная возможность получить консультацию у профессионалов.


Дубровно: напомним детям правила безопасности


Дубровно: напомним детям правила безопасности


Дубровно: напомним детям правила безопасности


Дубровно: напомним детям правила безопасности

Многие проявили интерес к образцам современной техники, средствам защиты, автотранспорту, находящимся на вооружении сотрудников охраны. Все желающие смогли примерить бронежилеты, шлемы, рассмотреть служебное оружие, посидеть за рулем служебного автомобиля и сделать фото на память.


Дубровно: напомним детям правила безопасности

Центром внимания сразу стала служебная собака, особенно после показательного задержания условного преступника.
Несмотря на массу зрелищных моментов, правоохранители акцентировали внимание детворы на недопущении нарушения норм правопорядка.


Дубровно: напомним детям правила безопасности

Так, Евгений Малахевич, старший госавтоинспектор капитан милиции, еще раз напомнил о правилах поведения на дороге, необходимости использования светоотражающих элементов и безопасной езде на велосипеде.
Михаил Федосенко, инспектор ИДН, проанализировал ситуации, когда подростки совершали правонарушения, и рассказал об административной и уголовной ответственности за нарушение закона.


Дубровно: напомним детям правила безопасности

Равнодушных от визита сотрудников милиции в лагере не было. Подростки активно делились своими впечатлениями и, как выяснилось, многие посчитали работу в правоохранительных органах интересной.
Довольная детвора долго не отпускала правоохранителей, чтобы поближе знакомиться с работой сотрудников милиции и узнать как можно больше интересного и полезного.


Дубровно: напомним детям правила безопасности

— Эта встреча является частью республиканского комплексного мероприятия «Забота», которое объявлено на период летних каникул для обеспечения их без-опасной организации. Основной целью данного мероприятия является профилактика детской преступности, обеспечение безопасности детей и предупреждение совершения ими правонарушений. Кроме того, активное взаимодействие правоохранителей с детьми, доверительные отношения между ними дают положительный результат и способствуют формированию у подростков правосознания, ответственного отношения к собственной жизни и здоровью, — пояснил заместитель начальника Дубровенского РОВД подполковник Александр Мякиников.
Елена КОРСАКОВА.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стремительно летит время. Осталось совсем немного и отдохнувшая, подросшая за лето детвора вновь наполнит городские улицы, вернувшись из каникулярных отлучек.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мстиславском районе убрано 55 процентов площадей зерновых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • летние мужские бейсболки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика