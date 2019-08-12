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15 августа — Единый день информирования

13.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

15 августа — Единый день информирования

по темам «Защита материнства и детства в Республике Беларусь», «Профилактика наркомании в Республике Беларусь», «Об итогах социально-экономического развития Гродненской области и Вороновского района в первом полугодии 2019 года», «О мерах по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма», «Гродненщина: 75 лет, устремленных в будущее».

Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовым коллективом Вороновского района электрических сетей (8.30, зал заседаний РЭС). Районные группы — с трудовыми коллективами Вороновской сельхозтехники (8.00, зал заседаний ОАО «Вороновская сельхозтехника») и Вороновского района газоснабжения (8.00, зал заседаний Вороновского района газоснабжения).

 
 
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по темам «Защита материнства и детства в Республике Беларусь», «Профилактика наркомании в Республике Беларусь», «Об итогах социально-экономического развития...
 
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