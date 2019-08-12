Будут писать быстрые портреты и устроят мастер-классы с ремесленниками. Что готовят на День белорусской письменности

Источник материала: Вороновская газета





Продолжаем знакомить читателей с программой и площадками, которые развернутся в Слониме ко Дню белорусской письменности. Сегодня в центре внимания три площадки – «Хараство ўмелых рук», «Фольклорная» и выставочная площадка художников.

Белорусское слово многие столетия живет в народных песнях, которые передаются из поколения в поколение. Поэтому неудивительно, что ко Дню письменности в Слониме откроется музыкальная площадка «Фольклорная», которая разместится на площади Ленина. Там прекрасными песнями будут наполнять праздник коллективы со всей области, которые примут участие в конкурсе ансамблей белорусской музыки и песни «І родная мова як песня гучыць».





Лучших исполнителей определят в этот же день. А пока жюри будет решать, кому достанется пальма первенства, на сцене выступят детские танцевальные коллективы, которые исполнят не только народные танцы, но и современные. Кроме песен и танцев, локация будет располагать большим выбором сувенирной продукции, которую на праздник привезут народные умельцы со всей области. Здесь гости найдут и вытинанки, и глиняные изделия, сувениры из дерева, всего и не перечислишь. Все это можно будет не только купить, но и попробовать сделать самому.

Как рассказали организаторы, торговая площадка плавно перейдет в творческую – «Хараство ўмелых рук», где ремесленники расскажут и покажут, как они создают свои шедевры. Гостей праздника ждут мастер-классы по гончарству, ковке, ткачеству. Среди ремесленников, дающих уроки, будет Надежда Салейко – талант слонимской земли. В своей работе она сочетает различные материалы: глину, дерево и металл. Занятия она всегда проводит с музыкой и песнями, получается целое представление.





Прикоснуться к прекрасному можно будет на выставочной площадке, где соберутся члены «Белорусского союза художников». Главным событием выставочной площадки станет открытие памятника Льву Сапеге. Кстати, если какое-то произведение особенно приглянется, его можно будет купить.





Наряду с опытными художниками свои работы покажут и дети – воспитанники Жировичской и Слонимской детских школ искусств. К слову, юные творцы из Жировичей подготовили тематическую выставку, где центральным сюжетом стал День белорусской письменности. Приятным бонусом творческого пространства станет быстрый портрет, который напишут для гостей в течение считанных минут.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ

Фото: из личного архива отдела ремесел и традиционной культуры ГУК «Слонимский районный центр культуры, народного творчества и ремесел» https://grodnonews.by/