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С 12 августа можно отправляться в лес за брусникой
13.08.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
На территории Витебской области срок сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники установлен с 12 августа, а клюквы — с 4 сентября, о чем говорится в решении облисполкома № 390 от 6 августа этого года, принятого на основании части четвертой статьи 45 Закона Республики Беларусь «О растительном мире».
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На территории Витебской области срок сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники установлен с 12 августа, а клюквы — с 4 сентября, о чем говорится в...
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