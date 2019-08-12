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С 12 августа можно отправляться в лес за брусникой

13.08.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

На территории Витебской области срок сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники установлен с 12 августа, а клюквы — с 4 сентября, о чем говорится в решении облисполкома № 390 от 6 августа этого года, принятого на основании части четвертой статьи 45 Закона Республики Беларусь «О растительном мире».С 12 августа можно отправляться в лес за брусникой

 
 
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На территории Витебской области срок сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники установлен с 12 августа, а клюквы — с 4 сентября, о чем говорится в...
 
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