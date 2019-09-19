Источник материала: Міёрскія навіны

На полигоне Гвардейский 40?й военной базы «Отар» Вооруженных Сил Республики Казахстан проходили состязания военных связистов «Уверенный прием» в рамках «Армейских международных игр-2019». Команды из Беларуси, России, Казахстана, Китая и Армении соревновались в передаче сигналов управления, развертывании станции приема и перемещения узлов связи.

Среди представителей команды Вооруженных Сил Республики Беларусь на этом конкурсе был и уроженец города Миоры Витебской области старший прапорщик Дмитрий Кухаронок.

Дебютант АрМИ в ходе всех этапов конкурса демонстрировал высокий уровень мастерства и физической подготовки. Дмитрий доволен результатом, но не планирует останавливаться на достигнутом. Впереди – новые вызовы и новые победы.

Желание стать военным появилось у Дмитрия еще в детстве. Его дедушка, Бронислав Иосифович, проходил службу в стрелковом и артиллерийском полках, участвовал в войне с Японией. За успехи в ратном деле имеет множество наград.

Равняясь на своего деда, Дмитрий еще в подростковом возрасте определился с профессией. И когда подошли годы, он вступил в ряды Вооруженных Сил нашей страны. Военную карьеру Дмитрий начал со срочной военной службы в 103?й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. А по ее окончании остался на контракт на должность заместителя командира взвода. Дальше была в/ч 97020, где военнослужащий сменил несколько должностей, продвигаясь вверх по карьерной лестнице. Сейчас старший прапорщик Дмитрий Кухаронок – начальник центра радиосвязи.

– Состязание связистов состояло из пяти этапов, – рассказал Дмитрий. – Каждый из них был по-своему сложным. Но я выделю особо «Уверенный прием». В ходе этого этапа нужно было демонстрировать уровень владения азбукой Морзе. Принимать данные на слух очень сложно, особенно когда они передаются на больших скоростях. Нужно быть внимательным и уметь сконцентрироваться даже в самых сложных условиях. Только так получится распознать и быстро записать определенный символ.

Запомнился Дмитрию и этап «Ночной спринт». Участникам состязания было необходимо при помощи карты, фонарика и радиоприемника за ограниченный промежуток времени в ночной степи отыскать маяки передатчиков.

А наиболее зрелищным был этап «Эстафета», где участники демонстрировали скорость передачи радиограмм, уровень физической подготовленности, стрелковые навыки.

– Успех, конечно, зависел и от личного мастерства каждого члена команды, но важнее всего было умение работать слаженно, сообща, быть единым целым. Главной задачей было показать результат не хуже того, что был на тренировках. И мы с ней справились. Как итог – третье место. Хороший результат, но мы не планируем останавливаться на достигнутом.

Парням пришлось выложиться по максимуму, но без этого, как известно, не достичь высокого результата. Поздравляем наших призеров с заветной бронзой. И не сомневаемся, что впереди их ждет еще немало наград.

Фотоматериал Максима ГАРЛУКОВИЧА.

Татьяна ГРИГОРЯН.