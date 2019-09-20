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Лукашенко пообещал сделать льняную отрасль в Беларуси рентабельной

20.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Льняную отрасль в Беларуси сделают рентабельной, пообещал Александр Лукашенко. Президент побывал на предприятии по переработке льна в Гродненской области и пообщался с работниками, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

В этой рабочей поездке Александр Лукашенко сделал акцент на сельское хозяйство. В разгаре заготовка кукурузы, сахарной свеклы и картофеля – последнего убрали почти половину. Урожай лучше, чем в прошлом году. Но президент считает, что результат должен быть лучше. 

«На моем фермерском экспериментальном участке половину убрали – около 600 ц/га. И у хороших фермеров такая урожайность. А 300-320 ц/га уже прошедший этап. Надо иметь хотя бы 400-450 ц/га», – сказал Лукашенко.

А это предприятие по переработке льна. Завод модернизирован. Установлены импортные линии переработки. Производство безотходное. Помимо сырья для изготовления тканей здесь делают полезное льняное масло, а из костра, по сути – из отходов, палеты, которые значительно экологичней и экономичней торфяных брикетов. 

«Это супертопливо, тут решение одно: скопировать как в Кореличах. Чтобы ничего не осталось – пусть приходят, копируют и делают. Надо машины для того, чтобы прядь сделать или шпагат, мы им поможем», – заявил Лукашенко.

В стране 22 льнозавода. К концу года Александр Лукашенко поручил провести ревизию этих предприятий, а также разобраться с семенами. У импортных в этом году урожайность и качество лучше, чем у местных. А тема актуальная, ведь в стране пять лет реализуется государственная программа «Белорусский лен». 

«Сегодня, к счастью, увеличился спрос. Особенно КНР готова мног закупить даже короткого льна. Если раньше я думал о том, что мы ввязались в войну по спасению льноводческой продукции. А может быть, на рынке и негодной будет эта продукция. Я переживал за это, конечно. Денег вложили не мало. Но сегодня мы убеждены в том, что поступили правильно. В Беларуси льну быть. Мы всегда его производили достаточное количество», – отметил Лукашенко. 

Александр Лукашенко встретился также с работниками завода. По завершении встречи сотрудники подарили высокому гостю подарок – льняную рубашку. Президент пообещал, что сегодня же примерит обновку.



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Президент побывал на предприятии по переработке льна в Гродненской области и пообщался с работниками.
 
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