Брестские очистные проинспектировали европейские кредиторы

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня брестские очистные сооружения канализации посетила большая группа представителей международных финансовых банков и фондов, на кредитные и грантовые средства которых с июня 2017 года идет масштабная реконструкция этого экологически важного объекта.





Предусмотренные на эти цели 17 миллионов евро реализовывают в качестве генерального подрядчика чешская фирма «Метростав» и белорусские субподрядные организации. В общей копилке гранд Экологического партнерства северного измерения, средства Северного инвестиционного банка, Шведского агентства международного развития в области сотрудничества, Европейского банка реконструкции и развития и Северной экологической финансовой корпорации. Брестские очистные — первый проект, финансируемый этими партнерами в Беларуси.





Гости ознакомились с объемами выполненных работ и не скупились на похвалы в адрес всех, кто причастен к реконструкции. «Чувства наши по этому проекту самые горячие, несмотря на сегодняшний холодный день. Сделано очень много. Приятно выехать на место и посмотреть, каким образом были использованы вложенные средства», - сказал первый вице-президент Северного инвестиционного банка Томас Врангал. - Этот проект – один из лучших примеров, в котором банк участвовал. Он важен для Бреста, для Беларуси, Литвы и Балтийского моря».





А показать им было что. За время работ ввели в строй новый аэротенк и два вторичных отстойника. Завершена реконструкция насосной станции сырого осадка № 1, четырех первичных отстойников с накрытием их куполами, что уменьшило неприятные запахи от сооружений. Построили новую приемную камеру, здание решеток и песколовок, а также выпускной коллектор длиной 1100 метров.





Реконструируют блок аэротенков и два первичных отстойника. Завершают реконструкцию насосной станции хозяйственно-бытовых стоков, насосной станции сырого осадка № 2, воздуходувной насосной станции. По всем очередям ведут работы по прокладке технологических коммуникаций, благоустройству и автоматизации очистных сооружений.





Со слов генерального подрядчика, окончание работ ожидается уже в октябре. В рамках проекта за счет гранта Экологического партнерства северного измерения в прошлом году приобрели оборудование для телеинспекции трубопроводов с большим функционалом и специализированную каналопромывочную машину.

От Бреста участников делегации сопровождали и информировали заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский и директор «Брестводоканала» Андрей Пролиско. В частности, Якубовский заметил, что реконструкция очистных сооружений для города событие не менее важное, чем строительство Западного обхода и других объектов к миллениуму.

Решение проблемы очистных сооружений в Бресте — событие грандиозное как с экологической, так и с практической точек зрения.