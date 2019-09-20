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Мужчина делал предложение возлюбленной под водой и умер

21.09.2019 16:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель США утонул, когда делал предложение своей девушке во время совместного отпуска в Танзании. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает Daily Mirror.

Фото: страница Kenesha Antoine в Facebook

Как отмечает издание, Стивен Вебер-младший (Steven Weber Jr.) из американского штата Луизиана решил удивить свою возлюбленную, сделав ей предложение в необычном месте. На кадрах, которые опубликовала девушка на своей странице в Facebook, видно, как мужчина, плавая в маске в неком резервуаре с водой, показывает ей через стекло табличку с предложением стать его женой и кольцо.

При этом, в какой именно момент мужчина утонул и что стало причиной его гибели, не указывается.
 
 
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Житель США утонул, когда делал предложение своей девушке во время совместного отпуска в Танзании. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает Daily Mirror.
 
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