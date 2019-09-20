На стоянке «Радуги» задержали девушку, которая собирала деньги от имени фонда UNIHELP

Источник материала: Слуцк Город





Случчанка Анастасия Лагун прислала SlutskGorod фотографию девушки, которая на стоянке торгового центра «Радуга» собирала деньги от имени благотворительного фонда помощи детям.

Наш корреспондент сразу выбыл на место, по пути через Даниила Славинского связавшись с представителями фонда UNIHELP. В благотворительной организации заверили, что в Слуцке их волонтёры не работают, попросили сделать фото и вызвать милицию.

На снимке с фотоаппарата отчётливо видно, что девушка держит в руках прозрачную урну с замочком и логотипом UNIHELP. Заподозрив неладное, она зашла в «Радугу» и вышла без своей поклажи - вероятно, оставила денежное «ведёрко» в ячейке хранения.





Выжидая время, девушка пряталась возле шиномонтажной мастерской и гуляла по торговому центру «Европарк». Как раз когда она вышла, на стоянку подъехал наряд милиции. Для выяснения обстоятельств её доставили в отдел.

— За попрошайничество ничего не будет, а если подтвердится, что она собирала деньги от чужого имени, это уже серьёзнее, — сказали в РОВД.



Slutsk-Gorod.by