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Можно ли остановить изменение климата? В США присоединились к глобальной эко-забастовке
Источник материала: СТВ
Новости США. По всему миру продолжают проходить климатические забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди из 160 стран встревожены глобальным потеплением.
К участию в демонстрациях призывали около 200 организаций и общественных инициатив. Основателем этого глобального движения является Грэта Тунберг – молодая эко-активистка из Швеции. Она принимает непосредственное участие в демонстрациях.
Отметим, самые масштабные забастовки проходят в крупных городах США, Германии, Великобритании и Австралии.
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Новости США. По всему миру продолжают проходить климатические забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди из 160 стран встревожены...
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