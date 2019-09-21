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Можно ли остановить изменение климата? В США присоединились к глобальной эко-забастовке

22.09.2019 15:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. По всему миру продолжают проходить климатические забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди из 160 стран встревожены глобальным потеплением.

Можно ли остановить изменение климата? В США присоединились к глобальной эко-забастовке

Можно ли остановить изменение климата? В США присоединились к глобальной эко-забастовке

К участию в демонстрациях призывали около 200 организаций и общественных инициатив. Основателем этого глобального движения является Грэта Тунберг – молодая эко-активистка из Швеции. Она принимает непосредственное участие в демонстрациях.

Отметим, самые масштабные забастовки проходят в крупных городах США, Германии, Великобритании и Австралии.

Можно ли остановить изменение климата? В США присоединились к глобальной эко-забастовке

Можно ли остановить изменение климата? В США присоединились к глобальной эко-забастовке

Люди в материале: Грэта Тунберг
 
 
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Новости США. По всему миру продолжают проходить климатические забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди из 160 стран встревожены...
 
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