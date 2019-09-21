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Самое смешное в байнете за неделю. 16-22 сентября

22.09.2019 16:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня воскресенье – это значит, что у вас осталось меньше суток, чтобы выдохнуть перед началом следующей недели. Мы поможем! По традиции рассказываем, над чем за прошедшую неделю смеялись в нашей стране. 

Самое громкое событие недели – скандал с учительницей из Гомеля. Наставница выматериалась на четвероклассника с партой в руках, после чего ее уволили. Но уже через пару дней учительницу восстановили в должности по личному распоряжению Лукашенко. Некоторые беларусы решили направить свои эмоции от этой новости в юмор. 

Но президент не остановился на одном инфоповоде, впрочем, как и всегда. Вчера, 21 сентября, он сказал, что «Трамп с женой охают и ахают от беларуского льна и спрашивают, где можно купить». 

Второй громкой новостью на этой неделе была новость о том, какая у Беларуси будет интеграция с Россией.

А теперь к новостям жизненным. Закончилось лето: 

В Могилеве все очень плохо: 

Юмор от блогера Эдуарда Пальчиса: 

И фотографа Сергея Гудилина: 

Были шутки у финансового энтузиаста Ивана Карпенко: 

А теперь к новостям, которые вы могли пропустить: 

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Сегодня воскресенье – это значит, что у вас осталось меньше суток, чтобы выдохнуть перед началом следующей недели. Мы поможем! По традиции рассказываем, над чем за...
 
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