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Самое смешное в байнете за неделю. 16-22 сентября
Источник материала: KYKY>
Сегодня воскресенье – это значит, что у вас осталось меньше суток, чтобы выдохнуть перед началом следующей недели. Мы поможем! По традиции рассказываем, над чем за прошедшую неделю смеялись в нашей стране.
Но президент не остановился на одном инфоповоде, впрочем, как и всегда. Вчера, 21 сентября, он сказал, что «Трамп с женой охают и ахают от беларуского льна и спрашивают, где можно купить».
А теперь к новостям жизненным. Закончилось лето:
В Могилеве все очень плохо:
Юмор от блогера Эдуарда Пальчиса:
И фотографа Сергея Гудилина:
Были шутки у финансового энтузиаста Ивана Карпенко:
А теперь к новостям, которые вы могли пропустить:
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Сегодня воскресенье – это значит, что у вас осталось меньше суток, чтобы выдохнуть перед началом следующей недели. Мы поможем! По традиции рассказываем, над чем за...
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