Самое смешное в байнете за неделю. 16-22 сентября

Источник материала: KYKY

Сегодня воскресенье – это значит, что у вас осталось меньше суток, чтобы выдохнуть перед началом следующей недели. Мы поможем! По традиции рассказываем, над чем за прошедшую неделю смеялись в нашей стране.



Самое громкое событие недели – скандал с учительницей из Гомеля. Наставница выматериалась на четвероклассника с партой в руках, после чего ее уволили. Но уже через пару дней учительницу восстановили в должности по личному распоряжению Лукашенко. Некоторые беларусы решили направить свои эмоции от этой новости в юмор.

Пацан уэе в четвёртом класс заработал на политическое убежище. Будет потом хвастаться, что ему лично Лукашенко угрожал свернуть голову pic.twitter.com/vgJWfmTTi1 — РБ головного мозга (@belamova) September 19, 2019

Эта учительница теперь может баллотироваться в президенты. Уже есть слоган: подняла парту на ученика - подниму и страну. — Грустный Коленька (@sadmikalai) September 19, 2019

Если бы дети сидели в избирательных комиссиях и считали голоса, то Лукашенко бы конечно сворачивал бы голову учителям — РБ головного мозга (@belamova) September 19, 2019

Но президент не остановился на одном инфоповоде, впрочем, как и всегда. Вчера, 21 сентября, он сказал, что «Трамп с женой охают и ахают от беларуского льна и спрашивают, где можно купить».



Второй громкой новостью на этой неделе была новость о том, какая у Беларуси будет интеграция с Россией.

Немного про интеграцию с Россией.

Презентация доклада @iSANS_Belarus , реакция общества, комментарий @BelarusMID

И хитрый план самого главного. pic.twitter.com/gwmKkOyTx5 — Anton Motolko (@Motolko) September 20, 2019

А что, если вся эта интеграция – многоходовочка министерства обороны, чтобы за счёт русских укомплектовать нашу армию?



А вы говорите, что не умеют мыслить оригинально!!! — Raman Mośka (@Roma_Mosko) September 20, 2019

А теперь к новостям жизненным. Закончилось лето:

А будзе які веласнегаходавы шэрынг? На чым будзем зімой ганяць па гораду? pic.twitter.com/uElkqsgAQU — Alieś Chackievič (@_Slashman) September 18, 2019

В Могилеве все очень плохо:

Орем 30 секунд на инфраструктуру Могилёва!1111 pic.twitter.com/qnKF2o3jvN — Дзяніс (@vasilkov) September 16, 2019

Юмор от блогера Эдуарда Пальчиса:

Нашёл план для фэйсбучных патриотов на все случаи и инфоповоды в ближайшие 100 лет. pic.twitter.com/tO6lJm8Z9t — Eduard Palchys (@1863x) September 20, 2019

И фотографа Сергея Гудилина:

Дизайн-макет власти в Беларуси pic.twitter.com/zzYIL7KdCg — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) September 17, 2019

Были шутки у финансового энтузиаста Ивана Карпенко:

А теперь к новостям, которые вы могли пропустить: