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«Я всегда не любил космополитов». Михаил Мясникович о родине (и его фото в юности)
Источник материала: СТВ
Политик откровенно рассказал о себе в программе
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
И одновременно государство защитит тебя от внешних угроз. Но государство не может решить все вопросы национальные. Понимаете?
Можно хорошо жить, работать где-то за границей. Но мне приходилось сталкиваться, когда иностранец говорит мне: «Ты пришёл к нам, и будешь делать то, что я тебе сказал». Поэтому, как говорят некоторые люди, надо уметь отличать туризм от иммиграции.
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Политик откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Камень на дороге у поля. Показываем необычный памятник родному хутору Михаила Мясниковича
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