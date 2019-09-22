Когда включат отопление?

Если в течение 5 суток в городе температура будет +10 и ниже, начнут поэтапно включать отопление в медучреждениях, садах и школах.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.

Там отметили, что ведомство отслеживает среднесуточную температуру воздуха в городе, если она понизится, отопление начнут поэтапно включать.

Медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, школы и дошкольные учреждения, музеи, государственные архивы и библиотеки начнут отапливать, если в течение 5 суток температура на улице будет +10 градусов и ниже.

В жилом фонде, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях включат отопление при температуре воздуха +8 и ниже.

По данным Белгидромета, на этой неделе среднесуточная температура в Минске была 16 сентября – 14,3°С, 17 сентября – 10,9°С, 18 сентября – 7,9 °С, 19 сентября – 8,6°С.