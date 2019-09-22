ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда включат отопление?

23.09.2019 09:18 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Если в течение 5 суток в городе температура будет +10 и ниже, начнут поэтапно включать отопление в медучреждениях, садах и школах.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.

Там отметили, что ведомство отслеживает среднесуточную температуру воздуха в городе, если она понизится, отопление начнут поэтапно включать.

Медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, школы и дошкольные учреждения, музеи, государственные архивы и библиотеки начнут отапливать, если в течение 5 суток температура на улице будет +10 градусов и ниже.

В жилом фонде, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях включат отопление при температуре воздуха +8 и ниже.

По данным Белгидромета, на этой неделе среднесуточная температура в Минске была 16 сентября – 14,3°С, 17 сентября – 10,9°С, 18 сентября – 7,9 °С, 19 сентября – 8,6°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если в течение 5 суток в городе температура будет +10 и ниже, начнут поэтапно включать отопление в медучреждениях, садах и школах. Об этом сообщает агентство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каждый белорус получит СМС о начале переписи населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика