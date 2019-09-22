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Музыка, шоу, светящиеся велосипеды. Как в Минске отметили День без автомобиля

23.09.2019 09:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

День без автомобиля минчане отметили городским праздником на улице Октябрьской. Завершился он заездом светящихся велосипедов: участники проехали от улицы Октябрьской до площади Якуба Коласа. Яркий заезд — еще один способ напомнить о необходимости использования фонариков при езде на велосипеде в темное время суток: спереди — с белым светом, сзади — с красным.





















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Яркий заезд - еще один способ напомнить о необходимости использования фонариков при езде на велосипеде в темное время суток.
 
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