Музыка, шоу, светящиеся велосипеды. Как в Минске отметили День без автомобиля

Источник материала: Tut.by

День без автомобиля минчане отметили городским праздником на улице Октябрьской. Завершился он заездом светящихся велосипедов: участники проехали от улицы Октябрьской до площади Якуба Коласа. Яркий заезд — еще один способ напомнить о необходимости использования фонариков при езде на велосипеде в темное время суток: спереди — с белым светом, сзади — с красным.















































































