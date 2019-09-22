Тепло в квартирах включают рекордно рано. Насколько потяжелеют жировки?









По установленным правилам, такой тариф будет действовать до конца декабря. В январе стоимость тепловой энергии немного упадет: 16,9259 рубля за 1 Гкал.





Стоимость отопления зависит от общей площади квартиры и показаний общедомового счетчика расхода теплоэнергии на отопление.





Если в доме счетчика нет, то плата за отопление зависит от общей площади квартир и средних нормативов расхода теплоэнергии на отопление квадратного метра такой общей площади.





К примеру, в январе 2019 года стоимость отопления для квартиры площадью 59,88 квадратного метра составляла 14,89 рубля.





Пока белорусы не оплачивают 100% от стоимости отопления. На сегодня экономически обоснованный тариф составляет 88,99 рубля за 1 Гкал.









Тепло в жилом фонде Минска начнут подавать уже во вторник, 24 сентября. Отопление включат не только в квартирах, но и в общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учебных учреждениях и театрах.





В соответствии с ТКП, подачу тепла должны организовать в пятидневный срок.





За последние десять лет это самый ранний старт отопительного сезона. В прошлом году он пришелся на 1 октября.