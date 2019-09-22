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Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд

23.09.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как думаете, наступит ли ещё прекрасное далёко в 2084 году? Вероятно, оно будет совсем не таким, как в фильме «Гостья из будущего». А помните, каким ярким оно тогда представлялось?

Или, быть может, недавно вы пересматривали фильмы «Брат» и «Брат 2»? Эти кинокартины с Сергеем Бодровым в главной роли кажутся такими простыми, но в то же время невероятно притягательными.

Поддавшись воспоминаниям, мы и не заметили, как начали искать фотографии той эпохи. В итоге мы решили взять несколько редких снимков популярных советских артистов. Приятного просмотра.

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино

Евгений Леонов

Его карьера могла начаться ещё в четвёртом классе. Один из режиссёров искал для съёмок пухленького мальчика и пригласил в студию Леонова. Однако он застеснялся и не пришёл.

Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд
Фото: instagram.com/kino.cccp

Владислав Галкин

Актёром Владислава сделала бабушка. Втайне от родителей мальчика она привела его на пробы фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Всё получилось. Потом была роль в кинокартине «Этот негодяй Сидоров», где Галкин, по его словам, играл самого себя.

Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд
Фото: instagram.com/kino.cccp

Маргарита Терехова

Терехова окончила школу с золотой медалью и была капитаном юношеской сборной Узбекистана по баскетболу. У Маргариты было множество талантов, но она выбрала жизнь актрисы, которая прославилась ролями в фильмах «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетёра».

Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд
Фото: instagram.com/kino.cccp

Галина Польских

К Польских популярность пришла с первой же ролью. После выхода кинокартины «Дикая собака динго» Галина покорила аудиторию искренностью и обаянием. А её роль в фильме «Я шагаю по Москве» лишь закрепила успех.

Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд
Фото: instagram.com/kino.cccp

Сергей Бодров

Бодров оказал огромное влияние на культуру всего СССР и постсоветского пространства. Хотя путёвкой на большую сцену для него стал фильм «Кавказский пленник», в кумира миллионов Сергей превратился после выхода на экраны кинокартины «Брат».

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Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд
Фото: instagram.com/photorestavrator

Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёздФото: instagram.com/proshloye_nastoyashcheye

Наталья Гусева

У Натальи было не так много ролей, но одна из них была настолько яркой, что актриса навсегда вошла в историю советского кинематографа. Алиса Селезнёва стала едва ли не олицетворением и символом того будущего, которое представляли себе жители СССР. Есть даже культурный феномен «Алисомания».

Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд
Фото: instagram.com/bulychev_kir

Виктор и Марианна Цой

Популярность на просторах всего СССР Цой приобрёл только в 1989 году. Годом ранее он с успехом снялся в фильме «Игла», проявив свою новую ипостась. Хотя прошло уже много лет, хиты Виктора по-прежнему звучат на улицах, его песни поются под гитару на молодёжных тусовках, а сам Цой стал таким же культурным символом СССР, как и Сергей Бодров.

Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд
Фото: instagram.com/photorestavrator

Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд
Фото: instagram.com/retro.cccp

Люди в материале: Евгений Леонов, Владислав Галкин, Маргарита Терехова, Галина Польских, Сергей Бодров, Наталья Гусева, Виктор Цой, Марианна Цой
 
 
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Как думаете, наступит ли ещё прекрасное далёко в 2084 году? Вероятно, оно будет совсем не таким, как в фильме «Гостья из будущего». А помните, каким ярким оно тогда...
 
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