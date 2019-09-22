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Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд
Источник материала: СТВ
Как думаете, наступит ли ещё прекрасное далёко в 2084 году? Вероятно, оно будет совсем не таким, как в фильме «Гостья из будущего». А помните, каким ярким оно тогда представлялось?
Или, быть может, недавно вы пересматривали фильмы «Брат» и «Брат 2»? Эти кинокартины с Сергеем Бодровым в главной роли кажутся такими простыми, но в то же время невероятно притягательными.
Поддавшись воспоминаниям, мы и не заметили, как начали искать фотографии той эпохи. В итоге мы решили взять несколько редких снимков популярных советских артистов. Приятного просмотра.
Евгений Леонов
Его карьера могла начаться ещё в четвёртом классе. Один из режиссёров искал для съёмок пухленького мальчика и пригласил в студию Леонова. Однако он застеснялся и не пришёл.
Владислав Галкин
Актёром Владислава сделала бабушка. Втайне от родителей мальчика она привела его на пробы фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Всё получилось. Потом была роль в кинокартине «Этот негодяй Сидоров», где Галкин, по его словам, играл самого себя.
Маргарита Терехова
Терехова окончила школу с золотой медалью и была капитаном юношеской сборной Узбекистана по баскетболу. У Маргариты было множество талантов, но она выбрала жизнь актрисы, которая прославилась ролями в фильмах «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетёра».
Галина Польских
К Польских популярность пришла с первой же ролью. После выхода кинокартины «Дикая собака динго» Галина покорила аудиторию искренностью и обаянием. А её роль в фильме «Я шагаю по Москве» лишь закрепила успех.
Сергей Бодров
Бодров оказал огромное влияние на культуру всего СССР и постсоветского пространства. Хотя путёвкой на большую сцену для него стал фильм «Кавказский пленник», в кумира миллионов Сергей превратился после выхода на экраны кинокартины «Брат».
Фото: instagram.com/proshloye_nastoyashcheye
Наталья Гусева
У Натальи было не так много ролей, но одна из них была настолько яркой, что актриса навсегда вошла в историю советского кинематографа. Алиса Селезнёва стала едва ли не олицетворением и символом того будущего, которое представляли себе жители СССР. Есть даже культурный феномен «Алисомания».
Виктор и Марианна Цой
Популярность на просторах всего СССР Цой приобрёл только в 1989 году. Годом ранее он с успехом снялся в фильме «Игла», проявив свою новую ипостась. Хотя прошло уже много лет, хиты Виктора по-прежнему звучат на улицах, его песни поются под гитару на молодёжных тусовках, а сам Цой стал таким же культурным символом СССР, как и Сергей Бодров.
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Как думаете, наступит ли ещё прекрасное далёко в 2084 году? Вероятно, оно будет совсем не таким, как в фильме «Гостья из будущего». А помните, каким ярким оно тогда...
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