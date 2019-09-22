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Тренер о спортивной форме Мирончик-Ивановой: «Она прыгает намного дальше, чем олимпийский норматив»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты проводят последние тренировки перед выездом на чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этом году мировое первенство пройдёт в Дохе с 27 сентября по 6 октября. В составе сборной Беларуси 30 спортсменов. Среди них прыгунья в длину – Анастасия Мирончик-Иванова.
Спортсменка в этом сезоне очень стабильна – второе место на чемпионате Европы в закрытых помещениях в Глазго, два серебра на II Европейских играх. А на недавнем матче Европа-США Мирончик-Ивановой и вовсе не было равных. Белоруска показала результат 6 метров 74 сантиметра. Однако, нашей спортсменке не хватило всего 6 сантиметров до выполнения олимпийского норматива. Шанс завоевать путёвку на главные старты четырёхлетия у Анастасии появится на мировом форуме в Дохе.
Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы в закрытых помещениях 2019:
Сергей Иванов, личный тренер:
На чемпионате мира белорусы поспорят за награды в 14 дисциплинах. Первоначально, честь нашей страны должны были отстаивать 28 спортсменов, но в Доху поедут 30 наших атлетов. Накануне Международная ассоциация легкоатлетических федераций прислала подтверждение об участии ещё двух белорусов: барьериста Виталия Парахонько и Ирины Васьковской в тройном прыжке. Самый многочисленный белорусский десант значится в заявках в беговых видах.
Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:
Чемпионат мира один из главных стартов. Он – отправная точка к Олимпийским играм, все это понимают, и все понимают, что будет непросто. Очень важно снять это напряжение у спортсменов, постараемся это сдетать. Все 30 человек, будем настраивать на то, чтоб они показали свои результаты.
Многие в топе мировых. Если они покажут свои результаты, то и сложится результат общекомандный.
Национальная команда отправится в Катар восемью группами, первая вылетает 25 сентября.
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Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты проводят последние тренировки перед выездом на чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этом году мировое...
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