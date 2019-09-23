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Сотрудники прокуратуры Минской области преодолели дистанцию водного мини-марафона в 20 километров

24.09.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Профсоюзный комитет прокуратуры Минской области совместно с Минским областным отделением ОО «Белорусская ассоциация прокурорских работников» в рамках программы культурно-массовых мероприятий «Профсоюзная осень» организовал сплав на байдарках по реке Узлянка, которая протекает на территории Вилейского района.Сотрудники прокуратуры Минской области преодолели дистанцию водного мини-марафона в 20 километров

Сотрудники прокуратуры Минской области преодолели дистанцию водного мини-марафона в 20 километров
Сотрудники прокуратуры Минской области преодолели дистанцию водного мини-марафона в 20 километров. Они не пожалели, избрав такой оригинальный вид отдыха в выходной день. Благо и осеннее солнечное небо радовало двадцатиградусным теплом.

Туристы получили настоящее удовольствие и заряд бодрости от единения с водной стихией, а также массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Прокуроры возвратились из путешествия отдохнувшие и вдохновленные общением с природой родной Минщины. Безусловно, такой отдых, послужил весомым импульсом для успешного выполнения служебных обязанностей.

Дмитрий Сенкевич,

начальник отдела прокуратуры

Минской области

старший советник юстиции.

 

 


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Профсоюзный комитет прокуратуры Минской области совместно с Минским областным отделением ОО «Белорусская ассоциация прокурорских работников» в рамках...
 
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