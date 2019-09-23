Профсоюзный комитет прокуратуры Минской области совместно с Минским областным отделением ОО «Белорусская ассоциация прокурорских работников» в рамках программы культурно-массовых мероприятий «Профсоюзная осень» организовал сплав на байдарках по реке Узлянка, которая протекает на территории Вилейского района.
Сотрудники прокуратуры Минской области преодолели дистанцию водного мини-марафона в 20 километров. Они не пожалели, избрав такой оригинальный вид отдыха в выходной день. Благо и осеннее солнечное небо радовало двадцатиградусным теплом.
Туристы получили настоящее удовольствие и заряд бодрости от единения с водной стихией, а также массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.
Прокуроры возвратились из путешествия отдохнувшие и вдохновленные общением с природой родной Минщины. Безусловно, такой отдых, послужил весомым импульсом для успешного выполнения служебных обязанностей.
Дмитрий Сенкевич,
начальник отдела прокуратуры
Минской области
старший советник юстиции.