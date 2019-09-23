«Смена» упустила последний шанс побороться за золото

Источник материала: Новости Волковыска

В минувшее воскресенье в матче девятнадцатого тура чемпионата Гродненской области по футболу волковысская «Смена» потеряла фактически последний шанс навязать гродненскому «ЖКХ» борьбу за чемпионство. На своем поле волковычане сыграли с зельвенской «Чайкой» вничью, и между двумя претендентами на «золото» сохранилась дистанция в три очка при одной игре в запасе у коммунальников.

Счет на 12-й минуте матча открыл Вадим Апуневич, четко реализовав пенальти за снос сменовца в штрафной соперника.

Гости не сдавались, и при территориальном и игровом преимуществе хозяев под занавес мачта им удалась результативная атака, в результате которой мяч от сменовца Илья Касьяна срикошетил в свои же ворота. Сменовцы бросились отыгрываться, раз за разом угрожая воротам зельвенцев, в одном из моментов перекладина выручила гостей после удара Игоря Безносика. Но, увы. Ничья 1:1.





В матче двадцатого тура 29 сентября «Смена» сыграет на выезде с ФСК «Гродненский». Начало матча в 16 часов.

«Слоним-Сити» примет «ПК им.В.И. Кремко». «Чайка» дома сыграет с «Лидой» а «Щучин» с лидером «ЖКХ» в Щучине.

Волковысский «ЛІК» 28 сентября ждет в гости сморгонскую «Вилию».