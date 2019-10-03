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На Рафиева в Минске во время движения загорелся автомобиль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью в Малиновке спасатели тушили охваченный огнем автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ЧП произошло на улице Рафиева.
Водитель почувствовал запах дыма, остановился и вызвал пожарных. Они справились с огнем за считанные минуты. Никто не пострадал. Вероятная причина – короткое замыкание.
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Новости Беларуси. Ночью в Малиновке спасатели тушили охваченный огнем автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ЧП произошло на улице...
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