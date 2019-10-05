|
В Испании контрабандисты спасли в море полицейских, которые их преследовали
Источник материала: Партизан
У южного побережья Испании произошел интересный случай.
Трое испанских полицейских, оказавшихся в море, когда их лодка разбилась во время погони, были спасены контрабандистами наркотиков, которых они преследовали.
Об этом сообщает
В пятницу полицейское судно начало преследовать катер "с четырьмя людьми на борту, которые подозревались в перевозке наркотиков" в водах у южного побережья Испании.
Во время погони два судна столкнулись, в результате чего трое полицейских упали в море, так как их лодка "вышла из-под контроля".
С помощью мегафона полицейский вертолет, зависший над лодкой подозреваемых, призвал тех, кто находился на борту катера, помочь, и они вытащили из воды трех полицейских.
Однако это не помогло им, когда полиция нашла три тонны гашиша в воде неподалеку. "Они были арестованы за незаконный оборот наркотиков", - говорится в заявлении полиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У южного побережья Испании произошел интересный случай.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)