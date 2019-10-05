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«Нужно стараться выходить с холодной головой». Сергей Сапего о сезоне в «Принс Альберт», кэмпе НХЛ и родном «Витебске»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вот кому не нужно учиться организовывать шоу, так это заокеанским функционерам. Причем это не зависит от вида спорта, сообщили в программе «Неделя спорта». Будь то супербоул, матч НБА или же НХЛ. Это не просто соревнование. Это отдельное действо, которое завораживает и впечатляет.
Белорусов в сильнейшей лиге планеты – национальной хоккейной – к сожалению, нет. Однако это вовсе не означает, что мы не представлены на другом континенте. Наши молодые дарования пробовали свои силы в главных командах НХЛ, но ни один не смог закрепиться.
Они отправились покорять минорные лиги, чтобы в будущем, возможно, заблистать на миллионную аудиторию. Среди соискателей заокеанского счастья – Сергей Сапего. В 2019 году он будет защищать цвета действующего чемпиона хоккейной лиги восточного побережья «Ньюфаундленд Гроулерз».
Наталья Федорцова, СТВ:
Сергей Сапего, защитник ХК «Ньюфаундленд»:
«Нужно стараться выходить с холодной головой»
Наталья Федорцова:
Сергей Сапего:
Наталья Федорцова:
Сергей Сапего:
Наталья Федорцова:
«Прошлый сезон для меня сложился очень успешно. Могу его уверенно занести себе в актив»
Сергей Сапего:
Позапрошлый год был сложнее: меня обменяли в «Принс Альберт», и сразу было сложно влиться в коллектив. Поиграв там месяц, получил тяжелую травму руки и выбыл на два месяца. После этого было достаточно тяжело опять начать играть.
Наталья Федорцова:
Сергей Сапего:
Наталья Федорцова:
О клубе «Витебск»: «Это мой родной клуб, город, за который я всегда болел и буду болеть»
Сергей Сапего:
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«Нужно стараться выходить с холодной головой». Сергей Сапего о сезоне в «Принс Альберт», кэмпе НХЛ и родном «Витебске»
Новости Беларуси. Вот кому не нужно учиться организовывать шоу, так это заокеанским функционерам. Причем это не зависит от вида спорта, сообщили в программе...
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