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В Пинске прошел Евразийский фестиваль культур

07.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   В очередной раз Пинск принимал Евразийский международный фестиваль культур, который проходит под эгидой Ассоциации защиты интеллектуальной собственности «БелБренд», ее партнеров и при поддержке горисполкома.




  Обычно его насыщенная программа предшествовала проведению Дню города. На сей же раз она заняла праздничное воскресенье. Впрочем, хватило времени, чтобы представить несколько видов искусств: музыку, литературу, изобразительное творчество. Некоторые из событий имели непосредственное отношение к культуре и истории Беларуси.




  Так, в Музее Белорусского Полесья открылась художественная выставка «Вектор», состоявшая из работ студентов, выпускников и преподавателей Белорусской государственной академии искусств. Картины необычны как по содержанию, так и по формату. Живопись раскрывает не только уникальные координаты внутреннего мира художников и их размышлений о единстве прошлого и будущего, о большом пути, проторенном нашими предками, но и влиянии этого наследия на современный творческий процесс.




  Это первое фестивальное мероприятие в Пинске презентовала организатор художественного проекта, один из авторов идеи проректор по учебной работе Белорусской академии искусств Елена Бохан. А заместитель председателя Ассоциации «БелБренд», руководитель Департамента инновационных проектов Валентина Дынич и заместитель председателя горисполкома Геннадий Поликовский отметили важность таких встреч для укрепления дружеских отношений и диалога культур на радушной пинской земле.




  В концертном зале пинчан ждала литературная встреча с секретарем Посольства Республики Польши Эльжбетой Иневской. Она рассказала о создании своей книги, посвященной художнику, видному деятелю культуры и искусств Фердинанду Рущицщ (1870-1936), чей жизненный путь от рождения до смерти был связан с белорусской землей. Здесь же разместилась выставка фотографий, отражающая предвоенную жизнь западно-белорусских городов и местечек, такой, какую, например, мог видеть ее Ф.Рущиц. Один из стендов практически полностью был заполнен снимками Пинска. Музыкальное сопровождение этого вечера «малой родины» в концертном зале - замечательное выступление минского хора «Кантус Кордис». Кстати, этот коллектив недавно выступал в Пинске на закрытии фестиваля органной музыки. И эти творческие контакты уже имеют продолжение. В октябре наш город проводит республиканский органный симпозиум «Пинск-2019».




  Леонид СЛАВИН
   Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА

 
 
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