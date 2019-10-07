Александр Лукашенко: угрозы безопасности доминируют в списке современных вызовов человечеству

Источник материала: Ивьевский край

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси.

В списке современных вызовов человечеству доминируют угрозы безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", передает корреспондент БЕЛТА .

"Совершенно очевидно, в списке современных вызовов человечеству доминируют угрозы безопасности. При этом многосторонние площадки, включая ООН и ОБСЕ, становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем. Система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах, а международные организации пока не могут остановить этот процесс", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что беспрецедентная напряженность в международных отношениях, расшатывание основ интернациональной безопасности, рост числа региональных конфликтов затрагивают большинство континентов.





"Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. В последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укрепления мер доверия и поиска компромиссов. Но мир, к сожалению, лучше не становится. Более того, мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества так называемых великих держав, полюсов силы. Торговые войны и санкционное противостояние набирают все большие обороты, ужесточается борьба за энергоносители и сырьевые ресурсы", - констатировал Президент. Он добавил, что не решаются многочисленные вооруженные и замороженные конфликты на Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке и Европе. При этом, по его словам, используются все более изощренные методы борьбы. В пример Александр Лукашенко привел атаки с помощью беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, назвав их новым, ранее не виданным прецедентом. "Таким образом мир увидел новое оружие - простое, дешевое, доступное почти каждому террористу, но которое может нанести невосполнимый ущерб не только одному государству, но и планете в целом", - заметил Александр Лукашенко. "Таким образом мир увидел новое оружие - простое, дешевое, доступное почти каждому террористу, но которое может нанести невосполнимый ущерб не только одному государству, но и планете в целом", - заметил Александр Лукашенко.





Александр Лукашенко: градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела Беларусь озабочена тем фактом, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти". "Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела. Эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон уже рисуют ужасную в своем правдоподобии картину. Всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны", - заявил Александр Лукашенко. По его мнению, после недавнего выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ключевых его участников - США и России - процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финишную прямую. "Последний рубеж - Договор по стратегическим наступательным вооружениям. Если стороны не договорятся о его продлении, всего через два года (по-моему, к 2021 году) мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться. Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно - пропасть", - обратил внимание Президент.







В то же время глава государства признал, что у больших держав есть основания относиться друг к другу с недоверием. "Недружественные или даже агрессивные действия в прошлом укореняют взаимные подозрения и опасения на долгие годы вперед, - добавил он. - В идеале нам нужно вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. К ценностям "Хельсинки" и заключительного его акта, Парижской хартии для новой Европы. Нам всем срочно нужна сильная история успеха, которая убедит даже ярых скептиков и "ястребов", что, несмотря на глубокие противоречия и недопонимание, интересы безопасности в Европе абсолютно совместимы".

Александр Лукашенко: за последние два десятилетия Беларусь оказалась в уникальной ситуации Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" отметил уникальную геополитическую ситуацию, которая сложилась вокруг Беларуси за последние два десятилетия. "За последние два десятилетия Беларусь оказалась в уникальной ситуации. С одной стороны, мы военно-политический союзник нашей России, участник Организации Договора о коллективной безопасности. Ни у одного государства нет такого уровня отношений с Москвой, как у нас. В то же время наша страна заключила международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государствами - членами НАТО. А с таким соседом, как Украина у нас более 120 международных соглашений. Мы готовы наполнять эти двусторонние соглашения новым содержанием, совершенствовать их", - заявил Александр Лукашенко. По его словам, сигналы, которые белорусская сторона получает от партнеров, говорят о том, что и они готовы к такому взаимодействию. "Это - уникальный ресурс в нынешней ситуации. И мы все обязаны им воспользоваться. Чтобы мы, европейцы, доказали сами себе и всему миру, что архитектура европейской безопасности может быть восстановлена, что может быть другая модель отношений России и НАТО, Китая и США и ее проекция на Европу. Не такая, как последние пять лет", - заметил глава государства. Президент добавил, что Беларусь во многом формирует такую историю успеха в вопросах региональной безопасности, страна и дальше будет продолжать такой курс, как бы он кому-то ни нравился. "Мы слышим, видим, что кто-то подвергает сомнению, кто-то сожалеет, что не все Беларусь может, а, может быть, и ничего не может. А кто-то просто ухмыляется: да ну, им ли решать какие-то вопросы, - отметил Александр Лукашенко. - Мы ничего не собираемся решать за кого-то. Дай бог за себя решить. Мы просто вам предлагаем: давайте собираться в этом тихом, спокойном пока что месте и будем обсуждать наши проблемы, какие-то вопросы". Глава государства подчеркнул, что Беларусь прилагает максимум усилий и намерена так же действовать и в дальнейшем - для этого у страны, по его словам, есть все необходимое. "Само расположение белорусской земли, многовековые духовные и культурные традиции жизни белорусов, их мирный уклад и созидательный труд обусловливают нашу позицию. Добавьте к этому еще нашу историю: мы навоевались как ни один другой народ. Притом не мы были инициаторами этих войн и не за себя воевали порой", - подчеркнул белорусский лидер.

Беларусь инициирует разработку декларации о нераспространении РСМД в Европе Беларусь инициирует разработку и принятие многосторонней политической декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти". В связи с разрушением Договора о ракетах средней и меньшей дальности нарастает обеспокоенность США и России по поводу безопасности в Восточноевропейском регионе. "Об этом свидетельствуют наши недавние контакты с американскими представителями и послание Президента России Владимира Путина широкому кругу стран о моратории на развертывание ракет в Европе и других регионах мира", - пояснил Президент. "Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему. Если хотите - в Минске или каком-то другом месте, - предложил Александр Лукашенко. - Тем более что Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Готовы даже инициировать, а то и взять на себя, разработку текста этого документа". Глава государства отметил, что такая декларация не станет равнозначной заменой договора, но все же она могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании этого сегмента вооружений. "Мы надеемся, что такой документ получит поддержку многих государств и станет практическим вкладом в реализацию нашей инициативы о запуске международного диалога по безопасности", - добавил он. Президент отметил, что в Беларуси ситуацию вокруг РСМД знают в основном из русскоязычных источников, которые объясняют позицию России. Другую точку зрения Александр Лукашенко недавно услышал во время общения с высокопоставленным американским политиком. Белорусский лидер заметил, что не было очевидной необходимости разрыва договора о РСМД, так как Россия готова идти на разного рода уступки. "Я изложил позицию, как мы слышим со стороны России, и его ответ (фактически как упрек) меня поразил. Он говорит: "Нет, с Россией вообще невозможно на эту тему разговаривать, все наши инициативы они вообще не слышат", - передал содержание беседы Президент. - Я подумал: "А где правда?" Так, может, стоит собраться и обсудить. Услышать разные точки зрения и хотя бы найти для себя, кто здесь прав. Это очень важно - понимание проблемы прежде, чем ее решать". Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь с момента обретения независимости и суверенитета уже более четверти века выступает донором стабильности, поставщиком и европейской, и международной безопасности. "История успеха Беларуси как надежного партнера, который пользуется доверием и Востока, и Запада, могла бы стать ответом на вопрос, можно ли сделать Восточную Европу трансграничным поясом стабильности и конструктивного взаимодействия, - сказал он. - Сегодня новую историю успеха европейской безопасности нужно собирать буквально по крупицам. Малые и средние государства, такие как Беларусь, могут внести реальный вклад в возрождение "духа Хельсинки" на европейском пространстве. Убежден: реализация такого подхода выгодна всем ключевым мировым игрокам - и России, и ЕС, и США, и Китаю". Президент считает ненормальной ситуацию, когда длительное время лидеры стран Европейского региона не собирались для обсуждения текущей ситуации и накопившихся проблем, а также чтобы откровенно переговорить с глазу на глаз и дать сигнал планете. "А если не сигнал, то хотя бы развеять разного рода мифы, - продолжил он. - Зачем тогда ОБСЕ? Зачем мы создавали эту организацию? Чтобы посылать миссии на выборы? Это же организация по безопасности и сотрудничеству в Европе". Возобновление Хельсинского процесса позволит снизить уровень существующих рисков и геополитическую проблемность Восточной Европы, высвободить значительные ресурсы, которые можно направить на мирные, созидательные цели. "Это будет также способствовать прекращению дальнейшей эскалации конфликтов и постепенному улучшению атмосферы в отношениях Запада и Востока", - констатировал белорусский лидер

Александр Лукашенко прокомментировал учения НАТО на границе с Беларусью Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" прокомментировал планируемые учения НАТО на границе с Беларусью. Глава государства отметил, что сегодня с удивлением прочитал о запланированных на весну учениях Североатлантического блока прямо у границ Беларуси. "По численности (это то, что заявлено, а что будет по факту - это, наверное, в два, а то и в три, раза больше) таких учений у наших границ не проводилось, - сказал Александр Лукашенко. - Какой в связи с этим можно задать риторический вопрос, вы знаете. Не знаю, кому это надо".