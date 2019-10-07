К добрым людям с добрым сердцем

Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках проведения республиканской акции «Молодежь за безопасность» в Дзержинском районе работники районного отдела по ЧС, активисты БМООСП, и БРСМ приняли активное участие в оказании шефской благотворительной помощи одинокопроживающим пенсионерам, Дзержинского района.

Что нужно для для пожилого человека, ну конечно же внимание. Таким встречам радуется каждый, ведь можно поговорить, вспомнить и рассказать интересные истории.

Также юные спасатели совместно с работниками отдела проводили разъяснительную работу по соблюдению правил безопасности.

Хозяевам домовладений очень приятно, что именно подрастающее поколение проявляет о них заботу, что их совет до сих пор имеет огромное значение для молодежи, и что самое главное – о них не забывают, в свою очередь, дети пообещали заходить чаще в гости, чтобы теплые и душевные беседы стали хорошей традицией.





















