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К добрым людям с добрым сердцем

08.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках проведения республиканской акции «Молодежь за безопасность» в Дзержинском районе работники районного отдела по ЧС, активисты БМООСП, и БРСМ приняли активное участие в оказании шефской благотворительной помощи одинокопроживающим пенсионерам, Дзержинского района.

Что нужно для для пожилого человека, ну конечно же внимание. Таким встречам радуется каждый, ведь можно поговорить, вспомнить и рассказать интересные истории.

Также юные спасатели совместно с работниками отдела проводили разъяснительную работу по соблюдению правил безопасности.

Хозяевам домовладений очень приятно, что именно подрастающее поколение проявляет о них заботу, что их совет до сих пор имеет огромное значение для молодежи, и что самое главное – о них не забывают, в свою очередь, дети пообещали заходить чаще в гости, чтобы теплые и душевные беседы стали хорошей традицией.







 
 
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В рамках проведения республиканской акции «Молодежь за безопасность» в Дзержинском районе работники районного отдела по ЧС, активисты БМООСП, и...
 
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