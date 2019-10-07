|
Площадка для решения конфликтов. Как прошла пленарная сессия форума «Минский диалог»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь призывает вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. Это одна из актуальных инициатив, которые на пленарной сессии «Минского диалога» озвучил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что среди современных угроз наиболее серьезный вызов создают вопросы, связанные с обеспечением стабильности в регионе. Сегодня наблюдается беспрецедентная напряжённость. В международных отношениях – новый виток стратегического соперничества великих держав. И «отойти от края пропасти» возможно, только наладив конструктивный диалог между всеми участниками конфликтов. Белорусский лидер убеждён: в ближайшие годы необходимо провести международный саммит в рамках нового Хельсинского процесса.
Ещё до того, как площадка «Минского диалога» начала работу, был лишь озвучен список участников – стало очевидно, будет очень интересно. В центре европейского континента собрались далеко не приятели и даже не единомышленники, но абсолютно у всех из них, в течение двух дней часы показывают минское время.
Бывший командующий войсками НАТО, экс-верховный представитель Евросоюза по внешней политике, китайские делегаты и российский сенатор.
Список участников рекордный – 700 экспертов приехали обсудить проблемы нашего общего дома во время пленарных заседаний, но откровеннее, конечно в кулуарах. Один из самых заметных участников, главред «Эха Москвы» – Алексей Венедиктов, не скрывал своего любопытства.
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» (Россия):
«Турбулентность» политики, влечет за собой последствия, при мысли о которых, потрясывает любого здравомыслящего человека и это совсем не фигура речи.
Парадоксально лишь одно – к порядку и диалогу в рамках права, нашего общего права на мир, призывает Президент безъядерной республики. А вот гиганты все никак не услышат друг друга. США ссылается на то, что таким образом защищается от Китая, Россия, в свою очередь не доверяет Штатам. А тем временем, та самая пропасть становится всё ближе.
Алексей Пушков, член Совета Федерации России:
Беларусь, кстати, не выходила из этого Договора, обязуясь его исполнять, если не будет угроз нашей безопасности. И что мы видим? Североатлантический альянс готовится провести самые масштабные учения у границ ЕАЭС, читай, у наших будущей весной. Заставляет как минимум задуматься, с чего вдруг и кому это стало нужно?!
Адам Томпсон, директор Европейской лидерской сети (Великобритания):
За последнее время мы провели несколько крупнейших конференций под эгидой ООН и ОБСЕ. Казалось бы, эти организации сами по себе созданы, чтобы решать конфликты, но на практике – лишь для выяснения отношений. Только в Минске, и это факт, стороны могут спокойно разговаривать.
Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Беларуси:
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Конечно, самый близки и от этого самый болезненный для нас, белорусов, конфликт – украинский. Пять лет у нашего порога неспокойно, пять лет там гибнут люди тысячами, пять лет политики не могут договориться. Пять лет Президент Лукашенко призывает наконец отбросить амбиции тех, кто в этом кровопролитии заинтересован, предлагая сделать все, что от нас зависит. Пока еще не стало совсем поздно.
В любом случае, решить конфликт под силу только всем заинтересованным сторонам. А они пока молчат...
Бен Ходжес, руководитель стратегических исследований Центра европейского политического анализа (США):
Поэтому необходимо, чтобы США, Германия и Франция вместе ускорили Россию в принятии ей решений.
Но Александр Лукашенко всё же настаивает: сегодня решение конфликта в Донбассе – экзамен на жизнеспособность в целом мирового сообщества. С момента, когда в Минске прошла встреча «нормандской четверки» прошло целых пять лет, сменился президент Украины, на которого, возлагают очень много, но разве один в поле воин?
Алена Сырова, корреспондент:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь призывает вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. Это одна из актуальных инициатив, которые на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)