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«Белпочта» предлагает бесплатно отправить матерям поздравительные открытки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 октября стартует традиционная неделя, посвящённая нашим мамам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Определены отделения, где можно выбрать поздравительную открытку. В Минске – это почтамт. Письмо и открытку положат в конверт, отправить который можно совершенно бесплатно.
Виктория Джукунян, официальный представитель РУП «Белпочта»:
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Новости Беларуси. 8 октября стартует традиционная неделя, посвящённая нашим мамам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Определены отделения,...
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