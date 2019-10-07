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«Белпочта» предлагает бесплатно отправить матерям поздравительные открытки

08.10.2019 22:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 октября стартует традиционная неделя, посвящённая нашим мамам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Белпочта» предлагает бесплатно отправить матерям поздравительные открытки

Определены отделения, где можно выбрать поздравительную открытку. В Минске – это почтамт. Письмо и открытку положат в конверт, отправить который можно совершенно бесплатно.

«Белпочта» предлагает бесплатно отправить матерям поздравительные открытки

Виктория Джукунян, официальный представитель РУП «Белпочта»:
Чтобы принять участие в акции, можно приобрести любую почтовую карточку, на неё поставят специальный штампик, и  бесплатно отправляется эта карточка.

Люди в материале: Виктория Джукунян
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 8 октября стартует традиционная неделя, посвящённая нашим мамам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Определены отделения,...
 
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