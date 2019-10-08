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20 лет легендарной ошибке Филимонова в матче Россия - Украина

09.10.2019 00:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девятого октября 1999 года был сыгран главный матч в истории противостояния футбольных сборных Украины и России. В переполненных «Лужниках» эти сборные определяли, кто из них продолжит борьбу за путевку на чемпионат Европы, а кто потеряет все шансы в самый последний момент. Исход и драматическую развязку этого поединка активно обсуждают и два десятилетия спустя.


Фото: Reuters

После непопадания на чемпионат мира 1998 года сборная России сменила тренера: вместо Бориса Игнатьева руководство национальной командой доверили рулевому «Зенита» Анатолию Бышовцу, который в 1988 году выиграл олимпийское золото с СССР. За него лично ратовал вице-премьер правительства Олег Сысуев.

Бышовец серьезно изменил состав сборной, сделав ставку на футболистов, с которыми добился успеха десять лет назад. Правда, карьера многих игроков той команды не сложилась. Пик их карьеры пришелся на первую половину 90-х, а к 1998-му у большинства уже начался спад. Форма основных футболистов и чрезмерное доверие к ним Бышовца сказались на результатах сборной.

Перед стартом отборочного турнира россияне проиграли в товарищеском матче шведам (0:1), а квалификацию начали с гостевого поражения от Украины (2:3) на переполненном стадионе в Киеве. Далее последовали 0:1 в «товарняке» с испанцами и 2:3 дома от Франции. После гостевого фиаско в матче Исландией (0:1), когда на последних минутах Евгений Ковтун забил красивейший автогол ошарашенному Черчесову, корреспондент «Футбольного клуба» Георгий Черданцев констатировал, что на чемпионат Европы Россия точно не попадет.

В следующем товарищеском матче с Бразилией Анатолий Бышовец решил проверить ближайший резерв. Итог — 1:5 и ожидаемая отставка главного тренера после шести поражений в шести матчах.

На его место пришел Олег Романцев из «Спартака». Московскому клубу тогда не было равных в России. Более того, «красно-белые» были серьезным соперником для грандов в Лиге чемпионов. Романцев отказался от большинства легионеров, положившись на игроков из чемпионата России. Вечно курящего и спокойного Олега Ивановича уважали болельщики и любили игроки, которых он всегда защищал. В «Спартаке» под опеку Романцева попадали даже совсем слабые легионеры вроде Жерара Мукунку.

Иваныч принял команду, которая делила в таблице последнее место с Андоррой, но нацелился догнать здорово стартовавших французов и украинцев.

Франция на то время была действующим чемпионом мира. Команда разгромила в финале бразильцев — 3:0. Забегая вперед, скажем, что и чемпионат Европы в 2000-м французы в итоге выиграют. В составе Les Bleus на пике формы были Зидан, Дешам, Бартез, Тюрам, Джоркаефф, Блан, Лизаразю, Пети, Виейра. Пожалуй, это была лучшая команда мира на тот момент.

Великолепное поколение подросло и у украинцев: Ребров и Шевченко — в атаке, Шовковский — на воротах, Лужный — в обороне. Именно украинцы долгое время шли в лидерах группы.

Романцев начал работу со сборной двумя ожидаемыми победами в марте. Были разгромлены Армения (3:0) и Андорра (6:1). Следующий матч был одним из ключевых. В гостях нужно было побеждать могучих французов. Болельщики не сильно верили в эту викторию, а пессимизма добавила ничья с белорусами (1:1) в товарищеском матче за пару недель до поездки во Францию.

Россияне отбивались весь первый тайм, но неожиданно ушли на перерыв, ведя в счете благодаря голу Панова. Обескураженные на старте, французы в перерыве пришли в себя и быстро вышли вперед — 2:1 после голов Пети и Вильтора. Казалось, исход матча и всей борьбы за места на чемпионат Европы предрешен, но сначала Панов оформляет дубль, а в самой концовке матча Карпин приносит России сенсационную победу.

На следующий день, шестого июня, в России с размахом отмечалось 200-летие Александра Пушкина, а в одной из газет обзор матча вышел с заголовком «Родине Дантеса — от потомков Пушкина».

После этого россияне поочередно обыграли Исландию (1:0), Армению (2:0) и Андорру (2:1). Украинцы же неожиданно потеряли очки в играх с Исландией (1:1) и Арменией (0:0). Матч Украины и Франции также завершился вничью (0:0).

В последнем туре Франция одержала непростую победу над Исландией (3:2). Таким образом, все решалось в матче Россия — Украина. Победа гарантировала каждому из соперников выход на Евро с первого места. В случае ничьей украинцы занимали второе место и выходили в стыковые матчи, а Россия становилась третьей и выбывала из борьбы.

Все 78 600 билетов в «Лужники» на матч года были раскуплены задолго до девятого октября. Спекулянты продавали их в шесть раз дороже себестоимости. Из ложи за встречей смотрел премьер-министр Владимир Путин. До первого президентства оставалось еще несколько месяцев, но его рейтинг уже был очень высок.

Градус матчу добавил и провокационный заголовок «Советского спорта» — «Бей, Хохлов, спасай Россию». Дмитрий Хохлов, чуть что, полузащитник сборной России.

Матч проходил с небольшим преимуществом вынужденных атаковать россиян. Украинцы отлично оборонялись, а в крайних случаях их выручал Шовковский. Казалось, атаки россиян так и не приведут к успеху, но на 75-й минуте Валерий Карпин хитрым ударом со штрафного открывает счет — 1:0.

В оставшееся время гости пытались отыграться и сделали это самым необычным способом. 88-я минута: Алексей Смертин нарушает правила у боковой линии в 35 метрах от ворот. К мячу подходит Андрей Шевченко, который за предыдущие девять матчей отбора не забил ни одного гола. Комментаторы Виктор Гусев и Андрей Голованов предполагают, что Шевченко будет отправлять мяч в штрафную в расчете на удар головой кого-то из партнеров, но навес получился слишком высоким, до мяча никто не дотянулся, и тот полетел в руки вратарю. «Филимонов!» — выкрикнул Гусев и через доли секунды голкипер неожиданно закинул мяч в свои ворота. Голованов застонал в прямом эфире, из последних сил произнес «Боже мой!» и замолчал на минуту. В это время его коллега рассуждал о злосчастном дожде, Филимонове, которого не должны были выставлять на матч из-за личных проблем, и «не таком» голе Шевченко.

Интересно, что на последней минуте упомянутый «Советским спортом» Дмитрий Хохлов мог принести России победу, но пробил выше ворот. Украинская газета «Команда» вышла с ответным заголовком: «Пей, Хохлов, конец России».

Россия заняла третье место в группе и второй раз подряд осталась без топ-турнира, но Олег Романцев продолжил работать со сборной и вывел ее на чемпионат мира 2002 года, где его команда провалилась, став предпоследней в самой слабой группе турнира. В 2005-м он закончил активную тренерскую карьеру, а посещению матчей в качестве зрителя предпочел рыбалку.

Украинцы вышли в стыковой этап, но неожиданно не смогли пройти словенцев, оставшись без чемпионата Европы. На свой первый топ-турнир «жовто-блакитные» попадут в 2006 году, причем сразу же доберутся до четвертьфинала чемпионата мира.

Автор решающего гола Андрей Шевченко спустя пять лет после матча с Россией стал лучшим футболистом Европы и до сих пор считается легендой «Милана». Сейчас 43-летний специалист возглавляет сборную Украины.

Александр Филимонов до девятого октября 1999 года был лучшим вратарем России и основным голкипером «Спартака». После этого матча карьера 26-летнего голкипера пошла на спад. После пропущенных голов даже болельщики его команды часто скандировали «Шевченко». Пытавшийся отстраниться от злосчастного матча Филимонов перестал читать газеты и начал смотреть матчи без звука.

Интересно, что в какой-то момент он даже оказался в киевском «Динамо», но играл столь плохо, что разгневал даже не самого эмоционального президента команды Григория Суркиса.

Дальше были элистинский «Уралан», ФК «Москва», чемпионаты Кипра и Узбекистана, футбольный клуб «Долгие Пруды», сборная России по пляжному футболу и, наконец, переход в любительский «Арсенал» из Тулы. С этим клубом Филимонов из самых низших дивизионов добрался до российской Премьер-лиги и в 41 год снова сыграл на высоком уровне.

Теперь Александр Филимонов тренирует вратарей в футбольном клубе «Родина» и юношеской сборной России.

С 2014 года ФИФА и УЕФА запретили матчи между сборными России и Украины на поле одной из команд. Эти сборные автоматом разводятся по разным группам при жеребьевке.

 
 
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Девятого октября 1999 года был сыгран главный матч в истории противостояния футбольных сборных Украины и России.
 
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