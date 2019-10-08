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Пинский РОВД проводит отбор кандидатов на службу на должности среднего и младшего начальствующего состава

09.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский РОВД проводит отбор кандидатов на службу на должности среднего и младшего начальствующего состава
Уважаемые жители города Пинска и Пинского района!

Отдел внутренних дел Пинского райисполкома проводит отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел на следующие должности:

Вакансии среднего начальствующего состава:

  • инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ;
  • участковый инспектор милиции;
  • оперуполномоченный по борьбе с экономическими преступлениями.

Вакансии младшего начальствующего состава:

  • милиционер-водитель оперативно-дежурной службы.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

  • возраст до 28 лет (возможны исключения);
  • обладающие повышенным чувством ответственности, готовностью к защите законных прав и интересов граждан, а также способных по своим личным, моральным, деловым качествам и состоянию здоровья выполнять возложенные на органы внутренних дел обязанности.

Желающие могут обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 53, каб. № 310, 311 (группа кадров)
или по тел.: 31-20-10, 31-20-05, +375-29-678-47-19.

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