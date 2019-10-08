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Пинский РОВД проводит отбор кандидатов на службу на должности среднего и младшего начальствующего состава
09.10.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Отдел внутренних дел Пинского райисполкома проводит отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел на следующие должности:
Вакансии среднего начальствующего состава:
Вакансии младшего начальствующего состава:
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Желающие могут обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 53, каб. № 310, 311 (группа кадров)
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