Назначен новый директор РУП «Учхоз БГСХА»

Источник материала: Горецкий вестник

Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько вчера представил трудовому коллективу РУП «Учхоз БГСХА» нового директора Александра Янковича. Ему 36 лет. В сельхозпредприятии работает с 2017 года. Был главным экономистом. С июля 2019 года исполнял обязанности директора.

РУП «Учхоз БГСХА» — значимое сельхозпредприятие не только для Горецкого района. Оно является площадкой для прохождения учебной и производственной практики студентов и внедрения научных разработок преподавателей академии. Должно быть флагманом сельского хозяйства и демонстрировать высокий уровень производства растениеводческой и животноводческой продукции. Председатель райисполкома Александр Бутарев поделился своим мнением о новом, молодом директоре, поздравил его с назначением на эту ответственную должность и выразил уверенность в том, что, благодаря своей целеустремленности и поддержке коллектива, Александр Иванович справится с поставленными перед ним задачами.

Александра Янковича напутствовали ректор БГСХА Виталий Великанов, главный агроном РУП «Учхоз БГСХА» Александр Горбачев, председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина.

Александр Янкович выразил искреннюю благодарность за оказанное доверие и рассказал о проводимой в сельхозпредприятии работе по наращиванию производства.

Какие задачи перед новым руководителем сельхозпредприятия Александром Янковичем и ректором БГСХА Виталием Великановым поставил Анатолий Хотько, читайте в субботнем номере «Горецкого вестника».

Елена АГЕЙЧИК.

































Фото Михаила ЛЕВЦОВА.