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Визиты российских депутатов в США приостановят

09.10.2019 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты Госдумы приостановят визиты в Соединенные Штаты после инцидента с допросом сотрудниками ФБР депутата Инги Юмашевой.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, об этом в среду в своем Telegram-канале сообщила советник спикера нижней палаты парламента РФ Анастасия Кашеварова.

"В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут прекращены", - написала Кашеварова.

Она добавила, что запланированная командировка председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова в США отменена.

"Командировки в США будут приостановлены до тех пор, пока официальные власти США не объяснят, почему Юмашеву несколько часов допрашивала ФБР в аэропорту Нью-Йорка, и не извинятся", - добавила Кашеварова.


5 октября Ингу Юмашеву задержали и допросили в нью-йоркском аэропорту агенты ФБР. Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт-Росс". В связи с этим МИД России заявил решительный протест.

В начале октября стало известно, что российские дипломаты, которые намеревались принять участие в двустороннем форуме "Диалог Форт-Росс" в США, не получили американские визы.

В сентябре посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.
 
 
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Депутаты Госдумы приостановят визиты в Соединенные Штаты после инцидента с допросом сотрудниками ФБР депутата Инги Юмашевой.
 
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