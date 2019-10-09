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7 продуктов, которые советуют включить в рацион диетологи

09.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Продукты питания важны для того, чтобы поддерживать своё здоровье на должном уровне. Есть определенная пища, которая должна быть в рационе обязательно. Именно эти продукты рекомендуют включить в меню диетологи.

7 продуктов, которые советуют включить в рацион диетологи

Голубика

Диетологи утверждают, что это одна из самых полезных ягод в рационе. В продукте содержатся фитонутриенты и антиоксиданты, которые являются отличными средствами для защиты организма. Также в ней большой комплекс витаминов и минералов: А, С, К, железо, магний, цинк, кальций и калий.

7 продуктов, которые советуют включить в рацион диетологи

Авокадо

Все диетологи сходятся во мнении, что авокадо должен быть в рационе каждого человека. Его в шутку даже называют «маслом богов». В нём много витаминов: К, С, В5, В6, а также минералы, клетчатка, калий, магний. Авокадо полезен в качестве защиты от повреждений свободными радикалами. Наибольшую пользу приносит черновато-зеленый плод продукта.

7 продуктов, которые советуют включить в рацион диетологи

Шпинат

Такая зелень очень полезна для здоровья. В шпинате есть витамины, калий, магний, железо, лютеин, клетчатка – всё это благотворно скажется на самочувствии. Благодаря этому можно предотвратить болезни сердца и другие недуги. Диетологи говорят, что лучше всего есть сезонный продукт.

7 продуктов, которые советуют включить в рацион диетологи

Бобовые продукты

Данные продукты являются замечательным источником питательных веществ для организма, включая растительный белок, клетчатка. Это позволяет снизить уровень холестерина, сахара в крови, улучшить работу пищеварительного тракта, помочь в избавлении от лишнего веса.

7 продуктов, которые советуют включить в рацион диетологи

Лимон

Лимон – один из главных источников витамина С. Он не синтезируется организмом, поэтому важно включить такой продукт в рацион. Лимон благотворно сказывается на коже, пищеварительной, иммунной системах, уменьшая воспаления и повышая настроение.

7 продуктов, которые советуют включить в рацион диетологи

Семена чиа

Диетологи сошлись во мнении, что семена чиа являются суперфудом. В них есть омега 3 жирные кислоты, антиоксиданты, клетчатка, кальций и магний. Семена чиа позволяют поддерживать здоровье костей, улучшают пищеварение, позволяют долго оставаться сытым. Поэтому они будут отличной добавкой в йогурты, каши.

7 продуктов, которые советуют включить в рацион диетологи

Лосось

Лосось богат жирными омега-3 кислотами, что позволяет снизить риск сердечных болезней, депрессии, онкологии. Но речь идёт только о диком лососе, а не том, что выращен на ферме, предупреждают диетологи.

7 продуктов, которые советуют включить в рацион диетологи

Источник: medikforum.ru

 
 
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Продукты питания важны для того, чтобы поддерживать своё здоровье на должном уровне. Есть определенная пища, которая должна быть в рационе
 
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