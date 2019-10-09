7 продуктов, которые советуют включить в рацион диетологи

Источник материала: Полымя

Продукты питания важны для того, чтобы поддерживать своё здоровье на должном уровне. Есть определенная пища, которая должна быть в рационе обязательно. Именно эти продукты рекомендуют включить в меню диетологи.





Голубика

Диетологи утверждают, что это одна из самых полезных ягод в рационе. В продукте содержатся фитонутриенты и антиоксиданты, которые являются отличными средствами для защиты организма. Также в ней большой комплекс витаминов и минералов: А, С, К, железо, магний, цинк, кальций и калий.





Авокадо

Все диетологи сходятся во мнении, что авокадо должен быть в рационе каждого человека. Его в шутку даже называют «маслом богов». В нём много витаминов: К, С, В5, В6, а также минералы, клетчатка, калий, магний. Авокадо полезен в качестве защиты от повреждений свободными радикалами. Наибольшую пользу приносит черновато-зеленый плод продукта.





Шпинат

Такая зелень очень полезна для здоровья. В шпинате есть витамины, калий, магний, железо, лютеин, клетчатка – всё это благотворно скажется на самочувствии. Благодаря этому можно предотвратить болезни сердца и другие недуги. Диетологи говорят, что лучше всего есть сезонный продукт.





Бобовые продукты

Данные продукты являются замечательным источником питательных веществ для организма, включая растительный белок, клетчатка. Это позволяет снизить уровень холестерина, сахара в крови, улучшить работу пищеварительного тракта, помочь в избавлении от лишнего веса.





Лимон

Лимон – один из главных источников витамина С. Он не синтезируется организмом, поэтому важно включить такой продукт в рацион. Лимон благотворно сказывается на коже, пищеварительной, иммунной системах, уменьшая воспаления и повышая настроение.





Семена чиа

Диетологи сошлись во мнении, что семена чиа являются суперфудом. В них есть омега 3 жирные кислоты, антиоксиданты, клетчатка, кальций и магний. Семена чиа позволяют поддерживать здоровье костей, улучшают пищеварение, позволяют долго оставаться сытым. Поэтому они будут отличной добавкой в йогурты, каши.





Лосось

Лосось богат жирными омега-3 кислотами, что позволяет снизить риск сердечных болезней, депрессии, онкологии. Но речь идёт только о диком лососе, а не том, что выращен на ферме, предупреждают диетологи.





Источник: medikforum.ru