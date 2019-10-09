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Диагнозы, которые вы ставите себе неправильно

10.10.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Здоровье Mail.Ru» собрал список популярных симптомов, которые могут обозначать как легкое недомогание, так и серьезную болезнь.


Фото: pixabay.com

Болит в правом боку

Самая невинная причина боли в правом боку — бег или другие длительные аэробные тренировки. Это единственный случай, когда идти к врачу не обязательно.

Чаще всего боль справа под ребрами указывает на серьезные проблемы внутренних органов:

  • почки: мочекаменная болезнь, пиелонефрит или рак почек;
  • печень: гепатит, абсцесс, рак;
  • желчный пузырь: желчекаменная болезнь, холецистит;
  • желудочно-кишечный тракт: пептическая язва, функциональная диспепсия или гастрит;
  • у беременных женщин этот симптом иногда указывает на преэклампсию. От нее может умереть и мать, и ребенок. Если есть подозрение — обязательно вызовите скорую.

Чаще всего боль справа внизу возникает из-за аппендицита. Но бывают и другие причины:

  • метеоризм;
  • грыжи;
  • инфекции или камни мочевыводящих путей;
  • синдром раздраженного кишечника;
  • воспалительные заболевания кишечника: болезнь Крона или язвенный колит;
  • болезни половой системы: менструальные боли, кисты яичника у женщин и перекрут яичка у мужчин.

Когда вызывать скорую. Если боль настолько сильная, что вы не способны двигаться или не можете найти удобное положение.

Также звоните 103, если вместе с болью появляются эти симптомы:

  • лихорадка;
  • кровь в фекалиях;
  • непрекращающаяся тошнота и рвота;
  • пожелтение кожи;
  • повышенная чувствительность живота;
  • припухлость живота.

Болит в левом боку

Это также случается во время спортивных тренировок. Но чаще слева под ребрами болит по другим причинам:

  • болезни кишечника;
  • камни в почках;
  • панкреатит;
  • спленомегалия (увеличение селезенки).

При сердечных болезнях, например стенокардии, боль иногда переходит на область под ребрами.

Боль в нижней части чаще всего возникает из-за дивертикулита. Это воспаление небольших «мешочков» в стенке кишечника. Также боль в этом месте вызывают:

  • метеоризм и другие болезни кишечника;
  • камни и инфекции мочевыводящих путей;
  • грыжи;
  • болезни половой системы.

Когда вызывать скорую. В тех же случаях, что и при болях в правом боку.

Болит сердце


Фото: pixabay.com

Часто так называют любую боль в грудной клетке, особенно если болит слева. Однако проблемы с сердцем — это только одна из возможных причин:

  • болезни пищеварительной системы: ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), пептическая язва, желчекаменная болезнь, панкреатит;
  • болезни мышц и костей: реберный хондрит, миалгия, перелом ребер;
  • расстройства дыхательной системы: эмболия легочных артерий, воспаление плевры;
  • неврологические расстройства: панические атаки, межреберная невралгия.

Определить конкретную причину боли в груди может только врач.

Когда вызывать скорую. Вызовите 103, если внезапная боль в груди:

  • распространяется на руку, спину, шею или челюсть;
  • сопровождается одышкой, потливостью и тошнотой;
  • длится дольше 15 минут;
  • сопровождается ощущением стеснения или тяжести в груди.

Это может быть сердечный приступ — человека нужно как можно быстрее доставить в больницу.

Болит поясница

Чаще всего боль в пояснице вызывают травмы, например растяжение мышц из-за резких движений при подъеме тяжести.

Также симптом может указывать на следующие заболевания:

  • рак спинного мозга;
  • разрыв или грыжа межпозвоночного диска;
  • радикулопатия — воспаление корешков спинномозговых нервов;
  • инфекции почек (пиелонефрит);
  • инфекции позвоночника (например, остеомиелит);
  • сколиоз;
  • панкреатит.

У женщин боль в пояснице могут вызвать эндометриоз, киста яичника или миома матки.

Когда вызывать скорую. Если при боли в пояснице вы чувствуете эти симптомы:

  • онемение или покалывание вокруг гениталий и ягодиц;
  • проблемы с мочеиспусканием и дефекацией;
  • боль в груди;
  • температура выше 38 градусов;
  • опухоль или деформация в спине;
  • боль не уменьшается после отдыха или усиливается ночью;
  • это началось после серьезной травмы.

Изжога


Фото: pixabay.com

Изжога — это жгучая боль в груди, сразу за грудиной или в горле. Симптом часто усиливается после еды, вечером или когда вы лежите или наклоняетесь. Она возникает, когда содержимое желудка попадает в пищевод. Обычно это происходит при ГЭРБ.

Но причинами изжоги могут быть и другие заболевания:

  • диафрагмальная грыжа — когда часть желудка попадает в грудную полость через отверстие в диафрагме;
  • пептическая язва;
  • дуодено-гастральный рефлюкс — когда желчь попадает из кишечника в желудок;
  • изжога может маскировать загрудинную боль при стенокардии или инфаркте миокарда.

Когда вызывать скорую. Если при изжоге появляются эти симптомы:

  • боль распространяется в руку, спину, шею или нижнюю челюсть;
  • одышка;
  • холодный пот;
  • внезапная слабость;
  • головокружение.

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Список популярных симптомов, которые могут обозначать как легкое недомогание, так и серьезную болезнь.
 
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