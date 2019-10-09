Диагнозы, которые вы ставите себе неправильно

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« Здоровье Mail.Ru » собрал список популярных симптомов, которые могут обозначать как легкое недомогание, так и серьезную болезнь.



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Болит в правом боку

Самая невинная причина боли в правом боку — бег или другие длительные аэробные тренировки. Это единственный случай, когда идти к врачу не обязательно.

Чаще всего боль справа под ребрами указывает на серьезные проблемы внутренних органов :

почки: мочекаменная болезнь, пиелонефрит или рак почек;

печень: гепатит, абсцесс, рак;

желчный пузырь: желчекаменная болезнь, холецистит;

желудочно-кишечный тракт: пептическая язва, функциональная диспепсия или гастрит;

у беременных женщин этот симптом иногда указывает на преэклампсию. От нее может умереть и мать, и ребенок. Если есть подозрение — обязательно вызовите скорую.

Чаще всего боль справа внизу возникает из-за аппендицита. Но бывают и другие причины:

метеоризм;

грыжи;

инфекции или камни мочевыводящих путей;

синдром раздраженного кишечника;

воспалительные заболевания кишечника: болезнь Крона или язвенный колит;

болезни половой системы: менструальные боли, кисты яичника у женщин и перекрут яичка у мужчин.

Когда вызывать скорую. Если боль настолько сильная, что вы не способны двигаться или не можете найти удобное положение.

Также звоните 103, если вместе с болью появляются эти симптомы:

лихорадка;

кровь в фекалиях;

непрекращающаяся тошнота и рвота;

пожелтение кожи;

повышенная чувствительность живота;

припухлость живота.

Болит в левом боку

Это также случается во время спортивных тренировок. Но чаще слева под ребрами болит по другим причинам :

болезни кишечника;

камни в почках;

панкреатит;

спленомегалия (увеличение селезенки).

При сердечных болезнях, например стенокардии, боль иногда переходит на область под ребрами.

Боль в нижней части чаще всего возникает из-за дивертикулита. Это воспаление небольших «мешочков» в стенке кишечника. Также боль в этом месте вызывают :

метеоризм и другие болезни кишечника;

камни и инфекции мочевыводящих путей;

грыжи;

болезни половой системы.

Когда вызывать скорую. В тех же случаях, что и при болях в правом боку.

Болит сердце



Фото: pixabay.com

Часто так называют любую боль в грудной клетке, особенно если болит слева. Однако проблемы с сердцем — это только одна из возможных причин :

болезни пищеварительной системы: ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), пептическая язва, желчекаменная болезнь, панкреатит;

болезни мышц и костей: реберный хондрит, миалгия, перелом ребер;

расстройства дыхательной системы: эмболия легочных артерий, воспаление плевры;

неврологические расстройства: панические атаки, межреберная невралгия.

Определить конкретную причину боли в груди может только врач.

Когда вызывать скорую. Вызовите 103, если внезапная боль в груди:

распространяется на руку, спину, шею или челюсть;

сопровождается одышкой, потливостью и тошнотой;

длится дольше 15 минут;

сопровождается ощущением стеснения или тяжести в груди.

Это может быть сердечный приступ — человека нужно как можно быстрее доставить в больницу.

Болит поясница

Чаще всего боль в пояснице вызывают травмы, например растяжение мышц из-за резких движений при подъеме тяжести.

Также симптом может указывать на следующие заболевания :

рак спинного мозга;

разрыв или грыжа межпозвоночного диска;

радикулопатия — воспаление корешков спинномозговых нервов;

инфекции почек (пиелонефрит);

инфекции позвоночника (например, остеомиелит);

сколиоз;

панкреатит.

У женщин боль в пояснице могут вызвать эндометриоз, киста яичника или миома матки.

Когда вызывать скорую. Если при боли в пояснице вы чувствуете эти симптомы :

онемение или покалывание вокруг гениталий и ягодиц;

проблемы с мочеиспусканием и дефекацией;

боль в груди;

температура выше 38 градусов;

опухоль или деформация в спине;

боль не уменьшается после отдыха или усиливается ночью;

это началось после серьезной травмы.

Изжога



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Изжога — это жгучая боль в груди, сразу за грудиной или в горле. Симптом часто усиливается после еды, вечером или когда вы лежите или наклоняетесь. Она возникает, когда содержимое желудка попадает в пищевод. Обычно это происходит при ГЭРБ.

Но причинами изжоги могут быть и другие заболевания:

диафрагмальная грыжа — когда часть желудка попадает в грудную полость через отверстие в диафрагме;

пептическая язва;

дуодено-гастральный рефлюкс — когда желчь попадает из кишечника в желудок;

изжога может маскировать загрудинную боль при стенокардии или инфаркте миокарда.

Когда вызывать скорую. Если при изжоге появляются эти симптомы:

боль распространяется в руку, спину, шею или нижнюю челюсть;

одышка;

холодный пот;

внезапная слабость;

головокружение.