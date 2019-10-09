Диагнозы, которые вы ставите себе неправильно

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« » собрал список популярных симптомов, которые могут обозначать как легкое недомогание, так и серьезную болезнь. Здоровье Mail.Ru Фото: pixabay.com Болит в правом боку
Самая невинная причина боли в правом боку — бег или другие длительные аэробные тренировки. Это единственный случай, когда идти к врачу не обязательно.
Чаще всего боль справа под ребрами указывает на серьезные проблемы внутренних
: органов
почки: мочекаменная болезнь, пиелонефрит или рак почек;
печень: гепатит, абсцесс, рак;
желчный пузырь: желчекаменная болезнь, холецистит;
желудочно-кишечный тракт: пептическая язва, функциональная диспепсия или гастрит;
у беременных женщин этот симптом иногда указывает на преэклампсию. От нее может умереть и мать, и ребенок. Если есть подозрение — обязательно вызовите скорую.
Чаще всего боль
возникает из-за аппендицита. Но бывают и другие причины: справа внизу
метеоризм;
грыжи;
инфекции или камни мочевыводящих путей;
синдром раздраженного кишечника;
воспалительные заболевания кишечника: болезнь Крона или язвенный колит;
болезни половой системы: менструальные боли, кисты яичника у женщин и перекрут яичка у мужчин.
Когда вызывать скорую. Если боль настолько сильная, что вы не способны двигаться или не можете найти удобное положение.
Также звоните 103, если вместе с болью появляются эти симптомы:
лихорадка;
кровь в фекалиях;
непрекращающаяся тошнота и рвота;
пожелтение кожи;
повышенная чувствительность живота;
припухлость живота.
Болит в левом боку
Это также случается во время спортивных тренировок. Но чаще слева под ребрами болит по другим
: причинам
болезни кишечника;
камни в почках;
панкреатит;
спленомегалия (увеличение селезенки).
При сердечных болезнях, например стенокардии, боль иногда переходит на область под ребрами.
Боль в нижней части чаще всего возникает из-за дивертикулита. Это воспаление небольших «мешочков» в стенке кишечника. Также боль в этом месте
: вызывают
метеоризм и другие болезни кишечника;
камни и инфекции мочевыводящих путей;
грыжи;
болезни половой системы.
Когда вызывать скорую. В тех же случаях, что и при болях в правом боку. Болит сердце
Фото: pixabay.com
Часто так называют любую боль в грудной клетке, особенно если болит слева. Однако проблемы с сердцем — это только одна из возможных
: причин
болезни пищеварительной системы: ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), пептическая язва, желчекаменная болезнь, панкреатит;
болезни мышц и костей: реберный хондрит, миалгия, перелом ребер;
расстройства дыхательной системы: эмболия легочных артерий, воспаление плевры;
неврологические расстройства: панические атаки, межреберная невралгия.
Определить конкретную причину боли в груди может только врач.
Когда вызывать скорую. Вызовите 103, если внезапная боль в груди:
распространяется на руку, спину, шею или челюсть;
сопровождается одышкой, потливостью и тошнотой;
длится дольше 15 минут;
сопровождается ощущением стеснения или тяжести в груди.
Это может быть сердечный приступ — человека нужно как можно быстрее доставить в больницу.
Болит поясница
Чаще всего боль в пояснице вызывают травмы, например растяжение мышц из-за резких движений при подъеме тяжести.
Также симптом может указывать на следующие
: заболевания
рак спинного мозга;
разрыв или грыжа межпозвоночного диска;
радикулопатия — воспаление корешков спинномозговых нервов;
инфекции почек (пиелонефрит);
инфекции позвоночника (например, остеомиелит);
сколиоз;
панкреатит.
У женщин боль в пояснице могут вызвать эндометриоз, киста яичника или миома матки.
Когда вызывать скорую. Если при боли в пояснице вы чувствуете эти : симптомы
онемение или покалывание вокруг гениталий и ягодиц;
проблемы с мочеиспусканием и дефекацией;
боль в груди;
температура выше 38 градусов;
опухоль или деформация в спине;
боль не уменьшается после отдыха или усиливается ночью;
это началось после серьезной травмы.
Изжога
Фото: pixabay.com
Изжога — это жгучая боль в груди, сразу за грудиной или в горле. Симптом часто усиливается после еды, вечером или когда вы лежите или наклоняетесь. Она возникает, когда содержимое желудка попадает в пищевод. Обычно это
при ГЭРБ. происходит
Но причинами изжоги могут быть и другие заболевания:
диафрагмальная грыжа — когда часть желудка попадает в грудную полость через отверстие в диафрагме;
пептическая язва;
дуодено-гастральный рефлюкс — когда желчь попадает из кишечника в желудок;
изжога может
загрудинную боль при стенокардии или инфаркте миокарда. маскировать
Когда вызывать скорую. Если при изжоге появляются эти симптомы:
боль распространяется в руку, спину, шею или нижнюю челюсть;
одышка;
холодный пот;
внезапная слабость;
головокружение.
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Список популярных симптомов, которые могут обозначать как легкое недомогание, так и серьезную болезнь.