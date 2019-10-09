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Физический пуск первого блока БелАЭС планируется в январе 2020 года

10.10.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Физический пуск первого блока БелАЭС планируется в январе 2020 года
Физический пуск первого блока БелАЭС планируется в январе 2020 года
Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в январе 2020 года. Об этом заявил генеральный директор станции Михаил Филимонов 9 октября во время пресс-тура зарубежных СМИ на БелАЭС.
На снимке: в здании турбины энергоблока №1.
 
 
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Физический пуск первого блока БелАЭС планируется в январе 2020 года Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в январе 2020 года. Об этом...
 
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