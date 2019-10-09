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Президент Беларуси прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ

10.10.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ашхабаде пройдёт саммит глав СНГ. В заседании глав государств примет участие Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолёт белорусского лидера уже приземлился в столице Туркменистана.

Президент Беларуси прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ

Президент Беларуси прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ

Президент Беларуси прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ

Встреча на высшем уровне запланирована на 11 октября. В повестке дня – обращение лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в преддверии 75-летия Великой Победы.

Президент Беларуси прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ

Среди общих усилий – борьба с терроризмом и экстремизмом, взаимодействие в правоохранительной и военной областях. А в рамках стратегического сотрудничества – экономическая интеграция.

От информационной безопасности до Декларации экономического сотрудничества: что обсудят на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. В Ашхабаде пройдёт саммит глав СНГ. В заседании глав государств примет участие Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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