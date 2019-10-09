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Без специфического запаха и пригодное даже для аллергиков. Под Борисовом будут производить овечий сыр и молоко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые производственные идеи. В Минской области начнут производить овечий сыр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сейчас животных содержат в 14 хозяйствах региона. В основном, животных разводят для производства шерсти. Но на одной из ферм под Борисовом решили делать продукты из овечьего молока.
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Без специфического запаха и пригодное даже для аллергиков. Под Борисовом будут производить овечий сыр и молоко
Новости Беларуси. Новые производственные идеи. В Минской области начнут производить овечий сыр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас животных содержат...
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