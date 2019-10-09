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Без специфического запаха и пригодное даже для аллергиков. Под Борисовом будут производить овечий сыр и молоко

10.10.2019 22:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые производственные идеи. В Минской области начнут производить овечий сыр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Без специфического запаха и пригодное даже для аллергиков. Под Борисовом будут производить овечий сыр и молоко

Сейчас животных содержат в 14 хозяйствах региона. В основном, животных разводят для производства шерсти. Но на одной из ферм под Борисовом решили делать продукты из овечьего молока.

Подробнее – Вероника Сайко

Люди в материале: Вероника Сайко
 
 
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Новости Беларуси. Новые производственные идеи. В Минской области начнут производить овечий сыр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас животных содержат...
 
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