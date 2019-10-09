Без специфического запаха и пригодное даже для аллергиков. Под Борисовом будут производить овечий сыр и молоко

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые производственные идеи. В Минской области начнут производить овечий сыр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Сейчас животных содержат в 14 хозяйствах региона. В основном, животных разводят для производства шерсти. Но на одной из ферм под Борисовом решили делать продукты из овечьего молока.