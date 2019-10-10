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Интеграция, борьба с терроризмом и фундаментальные ценности: что обсуждали на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От углубления интеграции до расширения сотрудничества с третьими странами. А экономика – как фундамент, скрепляющий разносторонние партнерские узы. 11 октября в Ашхабаде состоялся саммит глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе и портфель белорусских инициатив. В нем и финансы, и вопросы безопасности, и фундаментальные ценности – такие как бережное отношение к общей истории и Великой Победе.
Нашел Александр Лукашенко возможность пообщаться со своими коллегами и по двусторонней повестке дня. Такая точечная сверка часов помогает лучше понять друг друга, что, несомненно, во благо и глобальной интеграции в рамках Содружества.
Мировой тренд – глобализация. СНГ было создано, чтобы сохранить хоть какие-то связи треснувшего по швам Советского Союза. Теперь Содружество – самая подходящая и зачастую единственная площадка переговоров между нашими странами. Но пришло время новых форм и, прежде всего, экономической интеграции.
Транспорт, энергетика, промышленность, торговля – отрасли определены. Только вместе можно конкурировать с трансграничными корпорациями. Они, что называется, захватили рынки третьих стран и пытаются хозяйничать на пространстве Содружества. А ведь ничего нового придумывать не надо – просто вернуть полномасштабную промышленную кооперацию. На это нацелен и один из важнейших документов сегодняшнего саммита.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Саммит – не только площадка для большой интеграции – на его полях проходят двусторонние встречи. Отношения между Минском и Ашхабадом с многолетней историей в положительном ключе будут развиваться дальше. Обстоятельная встреча лидеров – сверка часов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Разрулили» – автомобильным термином Игорь Ляшенко описал решение вопросов по Гарлыкскому комбинату. Как говорится, дедлайн – конец 2019 года.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
По результатам наработок в конце года в ходе личной встречи глав государств проинформируем о путях решения накопившихся вопросов.
Лучшие показатели товарооборота были достигнуты шесть лет назад благодаря экспорту белорусских строительных услуг. В мире в сфере услуг занята половина трудоспособного населения, и эта отрасль занимает 70 % от мирового ВВП. Официальный Минск давно за полноценную зону свободной торговли услуг.
Александр Лукашенко:
Давайте, уважаемые коллеги, не будем друг друга обманывать, хитрить, мудрить. Чем дальше мы затягиваем этот процесс нашего экономического единения, объединения, тем больше не просто появляется возможностей, поводов и причин смотреть нам всем, государствам, в другую сторону. Где-то еще искать счастья, как я говорил на заседании ЕАЭС, только не понятно, зачем.
Я смотрю, за спиной нашего председателя 10 флагов. Думаю о том, что это огромнейший рынок, который мы можем потерять сами по себе. Давайте ближе работать друг с другом. Давайте будем выстраивать наши экономические отношения теснее. Давайте будем создавать интерес для каждого государства.
Александра Лукашенко поддержал и российский лидер. Кремль предлагает устранить барьеры и переводить расчеты в свои деньги. Зачем поддерживать чужие валюты?
Владимир Путин, президент России:
Фейки и вбросы, особенно через сложно контролируемые мессенджеры и ютуб-каналы, подрывают авторитет институтов власти во многих государствах. Это одно. Другое – когда нечистоплотные технологии используют в информационных войнах против коллег по Содружеству.
Даже здесь на экранах в пресс-центре саммита СНГ выступление нашего Президента прервалось. Впрочем, так необязательно техническая служба отнеслась и к речи других президентов.
Александр Лукашенко:
Работа продолжится над созидательными инициативами СНГ. Зачастую Содружество перенимает опыт положительных проектов Минска и Москвы. В 2020 году Узбекистан готов провести Форум регионов стран Содружества. По алфавитной традиции, председательство СНГ в 2020 году перейдет именно Ташкенту. Здесь же 16 октября соберутся и руководители государств СНГ.
Итоги сегодняшнего саммита: принято обращение от СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы; подписана Конвенция о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, и Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Всего восемь документов. Владимир Путин предложил поддержать кандидатуру Сергея Лебедева на занимаемом посту – возражений не было.
Сергей Лебедев, председатель Исполкома – исполнительный секретарь СНГ:
Уже 20 декабря главы государств соберутся на неформальную предновогоднюю встречу в Петербурге. И без галстуков президентам Содружества есть что сказать друг другу.
Сегодня же, 11 октября, Александр Лукашенко что называется на ногах встретился с тремя лидерами государств. А уже 20 декабря главы соберутся на неформальную предновогоднюю встречу в Петербурге. И без галстуков президентам Содружества есть что сказать друг другу.
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Интеграция, борьба с терроризмом и фундаментальные ценности: что обсуждали на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде
Новости Беларуси. От углубления интеграции до расширения сотрудничества с третьими странами. А экономика – как фундамент, скрепляющий разносторонние партнерские...
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